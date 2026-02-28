قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفجار هائل في أبوظبي..تعرض مركز أمريكي لهجوم بالبحرين..وبيان قطري
إيران تعلن بدء «الوعد الصادق 4» للرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
أخبار العالم

الولايات المتحدة تطلق "الغضب الهائل" ضد إيران.. وإسرائيل تعلن "زئير الأسد"

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

في ضوء التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الماضية، قامت واشنطن، بالتنسيق مع إسرائيل، بتحويل الضغط الدبلوماسي إلى عمل عسكري واسع النطاق، أطلق عليه اسم “Epic Fury”، أي “غضب عارم” أو “غضب هائل”، في وصف يعكس حجم الهجوم واتساع نطاق التدخل العسكري.

وزعم مسؤولين أمريكيين، أن هذه العملية هي رد فعل على ما اعتبرته الإدارة الأمريكية تهديدًا “وشيكًا” من النظام الإيراني، خصوصًا في ملف البرنامج النووي والصاروخي، بعد فشل جولات متعددة من المفاوضات التي تناولتها جولات المباحثات النووية في جنيف.

خلفية التصعيد العسكري وتسمية العملية

استُخدم اسم “Epic Fury” لوصف حملة عسكرية واسعة في أعقاب انهيار المفاوضات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران. وقد صيغ الاسم ليعكس فكرة القوة والحسم بعد سنوات من التوترات المتزايدة، خصوصًا فيما يتعلق بمحاولات إيران لتوسيع برنامجها النووي والصاروخي، وهي قضايا أثارت قلق الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة والعالم.

وفي صباح 28 فبراير 2026، أعلنت واشنطن، بالتنسيق مع إسرائيل، تنفيذ هجمات جوية وصاروخية مشتركة على أهداف استراتيجية داخل إيران، شملت مواقع حكومية وعسكرية مرتبطة بالبرنامج النووي والصاروخي. وشهدت عدة مدن إيرانية، من بينها طهران وأصفهان وكرمانشاه، دوي انفجارات كبيرة مما أسفر عن تدمير منشآت هامة.

العملية، التي توازت مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “بدء عمليات قتالية واسعة النطاق بهدف الدفاع عن الشعب الأمريكي والتصدي للتهديدات الإيرانية”، مثلت نقطة تحول حاسمة في الأزمة.

وقبل إطلاق الهجمات، حذّر ترامب من أن استمرار نشاط إيران النووي والصاروخي يعرّض الولايات المتحدة وقواتها وحلفاءها لخطر كبير، وفي خطاب مباشر وصف النظام الإيراني بأنه “أكبر ممول للإرهاب”، مردّدًا أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي تهديد نووي أو صاروخي من طهران.

التنسيق العسكري بين واشنطن وتل أبيب

وقاد الانخراط العسكري الأمريكي إلى تنسيق مباشر مع إسرائيل، التي أطلقت على الجزء الخاص بها من الهجوم اسم “زئير الأسد”. وقد أُعلن هذا الاسم باعتباره التسمية للضربات المشتركة التي شملت غارات جوية وصواريخ على مواقع في طهران وغيرها من المدن الإيرانية الكبرى.

بحسب تصريحات رسمية إسرائيلية، مثل وزير الدفاع الإسرائيلي الذي أكد أن العمليات تهدف إلى “إزالة التهديدات المحدقة” بأمن إسرائيل، جاءت الضربات بعد أشهر من التخطيط والتحضير ووسط تنسيق مع القوات المسلحة الأمريكية.

وفي خطابه الذي أعلن فيه بدء العملية، وصف ترامب الضربات بأنها “أوسع نطاقًا بكثير مما كانت عليه الضربات السابقة”، وأكد أن الهدف هو “الدفاع عن الشعب الأمريكي والتصدي للتهديدات الإيرانية بشكل حاسم”.

ترامب غضب عارم إيران الهجوم علي إيران إسرائيل

