قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفجار هائل في أبوظبي..تعرض مركز أمريكي لهجوم بالبحرين..وبيان قطري
إيران تعلن بدء «الوعد الصادق 4» للرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ابقوا في منازلكم وتسلموا الحكم.. ترامب يوجه رسالة للإيرانيين بعد بدء الحرب

ترامب
ترامب
ناصر السيد

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مخاطبًا الشعب الإيراني: "حان وقت حريتكم.. احتموا وابقوا في منازلكم، فالخارج شديد الخطورة، والقنابل ستسقط في كل مكان".

وأضاف ترامب : "عندما ننتهي من مهمتنا، استلموا الحكم بأنفسكم، هذا سيكون مسئوليتكم، وربما الفرصة الوحيدة لكم لعدة أجيال، لقد كنتم تطلبون مساعدة أميركا لسنوات، ولم تحصلوا عليها أبدًا، لم يوافق أي رئيس على فعل ما أريد أن أفعله الليلة".

وتابع ترامب: "الآن لديكم رئيس يمنحكم ما طلبتموه، لنرَ كيف ستردون، الولايات المتحدة تدعمكم بقوة هائلة وقوة مدمرة، حان الوقت لتأخذوا مصيركم بأيديكم وتنطلقوا نحو المستقبل المزدهر والعظيم الذي أمامكم، فهذا وقت العمل، فلا تدعوه يفوتكم".

وأفادت مصادر دفاعية إسرائيلية بأن الدفاعات الجوية لجيش الاحتلال اعترضت صاروخًا واحدًا أُطلق من إيران باتجاه وسط إسرائيل.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

في غضون ذلك، دوت صفارات الإنذار مجددًا في شمال إسرائيل عقب إطلاق صواريخ باليستية من إيران.

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم السبت، بدوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة، مع استمرار الهجوم الإيراني ضد دولة الاحتلال.

وجاءت عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد النظام الإسلامي.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة في إيران ستُمكّن الشعب الإيراني من إسقاط النظام وإقامة "إيران حرة تسعى للسلام".

وأضاف نتنياهو في بيان مُسجّل: "على مدى 47 عامًا، ظلّ نظام آية الله يُردّد شعارات "الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا". لقد سفك دماءنا، وقتل العديد من الأمريكيين، وذبح شعبه. يجب ألا نسمح لهذا النظام الإرهابي القاتل بتسليح نفسه بأسلحة نووية تُعرّض البشرية جمعاء للخطر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، ويستعد لاعتراضها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "في الوقت الراهن، يعمل سلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض الصواريخ وضربها عند الضرورة لإزالة التهديد. إن الدفاع ليس منيعًا، ولذلك من الضروري أن يلتزم الجمهور بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية".

وانطلقت أولى التحذيرات بشأن صواريخ قادمة إلى إسرائيل صباح السبت، بعد نحو ساعتين من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ ضربات على إيران.

وحذرت رسالة من قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أُرسلت مباشرةً إلى الهواتف المحمولة، من توقع وصول صواريخ إلى المنطقة "خلال دقائق معدودة"، وحثت على الاستعداد لدخول منطقة محصنة.

ودوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، وتلقى مواطني دولة الاحتلال تعليمات بالاحتماء مع إطلاق إيران صواريخ؛ ومن المتوقع أن تدوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

أفادت صحيفة ها آرتس، العبرية يوم السبت بأن سكان تل أبيب عاصمة دولة الاحتلال، أبلغوا عن تعطل خدمات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عقب الضربات الإسرائيلية الأمريكية في إيران.

أغلقت إسرائيل مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية يوم السبت بعد إعلانها عن "ضربات وقائية" على إيران وإطلاق صفارات الإنذار في القدس.

ترامب للشعب الإيراني القنابل ستستقط في كل مكان الرئيس الأمريكي الشعب الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

ممدوح عباس

تخطت الـ2 مليار جنيه .. ممدوح عباس يكشف مديونية الزمالك الحقيقية وأرض أكتوبر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026

ترشيحاتنا

السياح في دير سانت كاترين

انتعاش السياحة في سانت كاترين.. 872 زائرًا يتوافدون لمدينة التجلي رغم البرودة

توزيع (500) لحاف وبطانية بالأقصر تحت إشراف التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان

توزيع (500) لحاف وبطانية بالأقصر تحت إشراف التضامن خلال شهر رمضان

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يتابع ميدانيا إصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد الرئيسي لمحطة الكرور

بالصور

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد