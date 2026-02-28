قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلاح جو جيش الاحتلال يشن هجوما على أهداف عسكرية غرب إيران
الوفاء للشهداء يحترم.. رسالة مؤثرة من ميدو لجماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز
انفجار هائل في أبوظبي..تعرض مركز أمريكي لهجوم بالبحرين..وبيان قطري
إيران تعلن بدء «الوعد الصادق 4» للرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الهجوم على إيران.. بلومبرج : تحالف أوبك+ يدرس زيادة إنتاج النفط

أسعار النفط
أسعار النفط
أ ش أ

أعلن أحد مندوبي تحالف أوبك+ أن المجموعة ستبحث خلال اجتماعها المرتقب غدًا /الأحد / إمكانية زيادة إنتاج النفط بوتيرة أكبر، في أعقاب الغارات الجوية التي استهدفت مواقع في إيران، وفقًا لوكالة بلومبرج نيوز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن اليوم السبت بدء عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران، مؤكدًا أن الهدف هو "القضاء على التهديدات الوشيكة" التي تمثلها طهران للولايات المتحدة وحلفائها.

ومن المقرر أن يجتمع ثمانية من كبار المنتجين في أوبك+ لبحث سياسة الإنتاج المستقبلية.

وأفادت بلومبرج أن التحالف يخطط لاستئناف زيادات تدريجية محدودة في الإنتاج اعتبارًا من أبريل المقبل، بعد تجميد استمر ثلاثة أشهر، مع رفع الإنتاج بواقع 137 ألف برميل يوميًا شهريًا خلال الربع الرابع من العام.

وأدى استمرار التوترات الجيوسياسية إلى دفع عدد من المحللين لرفع توقعاتهم لأسعار النفط خلال العام الجاري، رغم المخاوف من تخمة المعروض التي قد تستمر في الضغط على السوق.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملات الجمعة ختام تداولات على ارتفاع 3% ، حيث ظل التجار في حالة تأهب لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد أن مددت الولايات المتحدة وإيران المحادثات النووية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.09 دولار أمريكي، أو حوالي 3%، لتصل إلى 72.84 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.33 دولار أمريكي، أو حوالي 3.6%، ليصل إلى 67.54 دولارًا أمريكيًا.

كانت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط تتداول عند أعلى مستوياتها منذ شهري يوليو وأغسطس على التوالي، وهي مهيأة لتسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6٪ و1.7٪.

وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة الوساطة PVM: "يسود عدم اليقين، والخوف يدفع الأسعار إلى الارتفاع ويعود ذلك كلياً إلى نتائج المحادثات النووية الإيرانية والعمل العسكري ضد إيران".

ودفعت مخاطر الإمداد الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة المحللين إلى رفع توقعاتهم لأسعار النفط لهذا العام، على الرغم من المخاوف من أن فائض العرض سيستمر في التأثير سلباً على السوق.

وتوقعت دراسة استقصائية أجريت في فبراير وشملت 34 خبيرًا اقتصاديًا ومحللا أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 63.85 دولارًا للبرميل في عام 2026، ارتفاعًا من توقعات يناير البالغة 62.02 دولارًا.

من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.38 دولارًا للبرميل، مقارنةً بتقديرات شهر يناير البالغة 58.72 دولارًا. وقد بلغ متوسط ​​الأسعار المرجعية 70.48 دولارًا و65.01 دولارًا على التوالي منذ بداية العام 2026 .

أسعار النفط إيران الغارات الجوية ترامب طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

ممدوح عباس

تخطت الـ2 مليار جنيه .. ممدوح عباس يكشف مديونية الزمالك الحقيقية وأرض أكتوبر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026

ترشيحاتنا

مجلس إدارة الهيئة

الرعاية الصحية : نمو مستقر في الأداء المالي للهيئة مع ارتفاع الإيرادات إلى أكثر من 8 مليارات جنيه

الباقيات الصالحات

الباقيات الصالحات تُطلق منظومة متكاملة للتأهيل البدني لمرضى الزهايمر

خبيئة من التوابيت الملونة

العثور على "خبيئة من التوابيت الملونة لمنشدي آمون" و8 برديات نادرة من عصر الانتقال الثالث بالقرنة بالأقصر

بالصور

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد