الهجوم على إيران.. بلومبرج : تحالف أوبك+ يدرس زيادة إنتاج النفط

أعلن أحد مندوبي تحالف أوبك+ أن المجموعة ستبحث خلال اجتماعها المرتقب غدًا /الأحد / إمكانية زيادة إنتاج النفط بوتيرة أكبر، في أعقاب الغارات الجوية التي استهدفت مواقع في إيران، وفقًا لوكالة بلومبرج نيوز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن اليوم السبت بدء عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران، مؤكدًا أن الهدف هو "القضاء على التهديدات الوشيكة" التي تمثلها طهران للولايات المتحدة وحلفائها.

ومن المقرر أن يجتمع ثمانية من كبار المنتجين في أوبك+ لبحث سياسة الإنتاج المستقبلية.

وأفادت بلومبرج أن التحالف يخطط لاستئناف زيادات تدريجية محدودة في الإنتاج اعتبارًا من أبريل المقبل، بعد تجميد استمر ثلاثة أشهر، مع رفع الإنتاج بواقع 137 ألف برميل يوميًا شهريًا خلال الربع الرابع من العام.

وأدى استمرار التوترات الجيوسياسية إلى دفع عدد من المحللين لرفع توقعاتهم لأسعار النفط خلال العام الجاري، رغم المخاوف من تخمة المعروض التي قد تستمر في الضغط على السوق.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملات الجمعة ختام تداولات على ارتفاع 3% ، حيث ظل التجار في حالة تأهب لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد أن مددت الولايات المتحدة وإيران المحادثات النووية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.09 دولار أمريكي، أو حوالي 3%، لتصل إلى 72.84 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.33 دولار أمريكي، أو حوالي 3.6%، ليصل إلى 67.54 دولارًا أمريكيًا.

كانت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط تتداول عند أعلى مستوياتها منذ شهري يوليو وأغسطس على التوالي، وهي مهيأة لتسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6٪ و1.7٪.

وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة الوساطة PVM: "يسود عدم اليقين، والخوف يدفع الأسعار إلى الارتفاع ويعود ذلك كلياً إلى نتائج المحادثات النووية الإيرانية والعمل العسكري ضد إيران".

ودفعت مخاطر الإمداد الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة المحللين إلى رفع توقعاتهم لأسعار النفط لهذا العام، على الرغم من المخاوف من أن فائض العرض سيستمر في التأثير سلباً على السوق.

وتوقعت دراسة استقصائية أجريت في فبراير وشملت 34 خبيرًا اقتصاديًا ومحللا أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 63.85 دولارًا للبرميل في عام 2026، ارتفاعًا من توقعات يناير البالغة 62.02 دولارًا.

من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.38 دولارًا للبرميل، مقارنةً بتقديرات شهر يناير البالغة 58.72 دولارًا. وقد بلغ متوسط ​​الأسعار المرجعية 70.48 دولارًا و65.01 دولارًا على التوالي منذ بداية العام 2026 .