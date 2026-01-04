ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي.

وقال ترامب، في تصريحات له، إن إعادة البناء في فنزويلا وتغيير النظام أفضل مما هو قائم الآن.

على الجانب الأخر، نشرت كولومبيا، أكثر من 30 ألف جندي على طول حدود كولومبيا مع فنزويلا.

وتمركزت القوات الكولومبية، في المناطق التي ينتشر فيها تهريب المخدرات من قبل بعض المنظمات التي تعمل في تجارة المواد المخدرة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نشر قوات الأمن على الحدود مع فنزويلا، تحسبًا لاحتمال تدفق لاجئين جماعي.