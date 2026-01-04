قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس أمم إفريقيا | شوط أول سلبي بين المغرب وتنزانيا
كأس العالم في مصر.. اتحاد الكرة يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد سامي يكشف سر لياقته على الهواء.. ومي عمر تمزح بصورة قديمة في «أبلة فاهيتا»
بعد حسم 35 مقعدا اليوم.. ننشر تشكيل مجلس النواب الجديد
قبل فتحه بالاتجاهين.. دور السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر
السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أخبار العالم

كوريا الشمالية: ما جرى في فنزويلا يؤكد الطبيعة الوحشية للولايات المتحدة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

وجهت كوريا الشمالية انتقادات حادة للولايات المتحدة، متهمة إياها بانتهاك صارخ لسيادة فنزويلا، وذلك على خلفية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.


بيونغ يانغ تدين العمل الأمريكي

وصرح المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية بأن ما جرى "هو مثال جديد يؤكد بوضوح الطبيعة المارقة والوحشية للولايات المتحدة".

وأضاف أن بيونغ يانغ "تدين بشدة العمل الأمريكي الساعي للهيمنة على فنزويلا"، واصفا إياه بأنه "أخطر أشكال التعدي على سيادة الدول"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من إطلاق كوريا الشمالية عددا من الصواريخ الباليستية باتجاه بحر اليابان، في خطوة أثارت قلقا إقليميا. 

ونقلت وسائل إعلام كورية جنوبية عن خبراء قولهم إن هذه التجربة الصاروخية قد تفسر على أنها رد فعل غير مباشر على الهجوم الأمريكي على فنزويلا.

وتعد كوريا الشمالية من حلفاء فنزويلا، إلى جانب كل من روسيا والصين وإيران وهو ما يفسر موقفها الداعم لكاراكاس وانتقادها الحاد للتحركات الأمريكية في المنطقة.

كوريا الشمالية فنزويلا اعتقال الرئيس الفنزويلي الهجوم الأمريكي

