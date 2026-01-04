كوريا الشمالية: ما جرى في فنزويلا يؤكد الطبيعة الوحشية للولايات المتحدة

وجهت كوريا الشمالية انتقادات حادة للولايات المتحدة، متهمة إياها بانتهاك صارخ لسيادة فنزويلا، وذلك على خلفية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



بيونغ يانغ تدين العمل الأمريكي

وصرح المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية بأن ما جرى "هو مثال جديد يؤكد بوضوح الطبيعة المارقة والوحشية للولايات المتحدة".

وأضاف أن بيونغ يانغ "تدين بشدة العمل الأمريكي الساعي للهيمنة على فنزويلا"، واصفا إياه بأنه "أخطر أشكال التعدي على سيادة الدول"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من إطلاق كوريا الشمالية عددا من الصواريخ الباليستية باتجاه بحر اليابان، في خطوة أثارت قلقا إقليميا.

ونقلت وسائل إعلام كورية جنوبية عن خبراء قولهم إن هذه التجربة الصاروخية قد تفسر على أنها رد فعل غير مباشر على الهجوم الأمريكي على فنزويلا.

وتعد كوريا الشمالية من حلفاء فنزويلا، إلى جانب كل من روسيا والصين وإيران وهو ما يفسر موقفها الداعم لكاراكاس وانتقادها الحاد للتحركات الأمريكية في المنطقة.