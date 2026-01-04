نيويورك تايمز: ارتفاع قتــ.لى الهجوم الأمريكي على فنزويلا إلى 80 شخصا

أفاد مسئول فنزويلي ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأمريكي إلى 80 شخصا، حيث أسفر الهجوم الأمريكي على البلاد عن مقتل مدنيين وعسكريا، مضيفا أن عدد القتلى مرشح للزيادة، حسب نيويورك تايمز.



العدوان الأمريكي على فنزويلا

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، تنفيذ عملية عسكرية مفاجئة في فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهم خارج البلاد.



ووصف ترامب العملية بأنها ضربة اعتقال منسقة بين القوات الأمريكية وجهات إنفاذ القانون الأمريكية، بما فيها إدارة مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى أن مادورو كان مطلوبًا قضائيًا بتهم تتعلق بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات”.



من جانبها، أعلنت حكومة فنزويلا حالة الطوارئ الوطنية بعد الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية وعسكرية في العاصمة كاراكاس وولايات ميرندا، أراجوا ولا غويارا.

ورفضت الحكومة الفنزويلية وصف واشنطن للعمليات بأنها مكافحة مخدرات واعتبرتها عدوانًا عسكريًا صريحًا.

وجاءت الهجمات بعد أشهر من التوترات مع واشنطن بسبب اتهامات تهريب المخدرات التي ينفيها مادورو.