نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

تناقلت وسائل الإعلام العالمية لقطات مثيرة للجدل لعملية نقل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة وشرطة مدججة بالسلاح بينما يتم تصوير العربة أثناء سيرها.

و تظهر اللقطات قيام رجال الشرطة بعمل استعراض للقوة خلال العربة المفتوحة و تجاوبهم مع صيحات المارة.





العدوان الأمريكي على فنزويلا





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، تنفيذ عملية عسكرية مفاجئة في فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهم خارج البلاد.







ووصف ترامب العملية بأنها ضربة اعتقال منسقة بين القوات الأمريكية وجهات إنفاذ القانون الأمريكية، بما فيها إدارة مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى أن مادورو كان مطلوبًا قضائيًا بتهم تتعلق بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات”.

من جانبها، أعلنت حكومة مادورو حالة الطوارئ الوطنية بعد الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية وعسكرية في العاصمة كاراكاس وولايات ميرندا، أراجوا ولا غويارا.







ورفضت الحكومة الفنزويلية وصف واشنطن للعمليات بأنها مكافحة مخدرات واعتبرتها عدوانًا عسكريًا صريحًا.

كما جاءت الهجمات بعد أشهر من التوترات مع واشنطن بسبب اتهامات تهريب المخدرات التي ينفيها مادورو.