كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول
رشاوى وتوجيه.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى اليوم في الإعادة بـ27 دائرة لـ النواب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا
الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية
الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي
جيرونا يفوز على مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني
تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور
150 نسخة فقط | إصدار ثلجي لسيارة جيب رانجلر Snow Trace.. وهذا سعرها
المستشار بنداري: انتخابات مجلس النواب الحالية أطول استحقاق تاريخي منذ إنشاء الهيئة قبل 9 سنوات
احتجاز تلميذة.. النيابة الإدارية بالغربية تحيل 4 موظفين بمدرسة ابتدائية للمحاكمة التأديبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يصعّد لهجته ضد فنزويلا: تهديد مباشر لنائبة مادورو وحديث عن السيطرة على مناطق استراتيجية

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

 أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات نارية توعد فيها نائبة الرئيس الفنزويلي بعواقب وصفها بـ«الباهظة»، مؤكداً أنها قد تكون أشد قسوة من تلك التي واجهها الرئيس نيكولاس مادورو نفسه، في حال لم تتخذ ما أسماه «القرار الصحيح».


وجاءت هذه التصريحات في حديث أدلى به ترامب لصحيفة ذا أتلانتك الأمريكية، حيث أعاد طرح موقفه الصدامي من القيادة الفنزويلية، معتبراً أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يصفه بـ«السلوك العدائي» لحكومة كاراكاس، سواء على الصعيد السياسي أو الإقليمي.
 

وقال ترامب، وفق ما نقلته الصحيفة، إن نائبة الرئيس الفنزويلي «أمام خيار واضح»، محذراً من أن تجاهل المطالب الأمريكية سيقود إلى «ثمن باهظ»، قد يفوق ما تعرض له مادورو من عقوبات وضغوط خلال سنوات حكمه.

 ولم يحدد ترامب طبيعة هذا الثمن، إلا أن لهجته حملت إشارات واضحة إلى احتمالات تشديد العقوبات الاقتصادية أو اتخاذ خطوات سياسية أكثر صرامة.


وفي سياق متصل، وسّع ترامب دائرة حديثه لتشمل قضايا جيوسياسية أوسع، مشدداً على ما اعتبره «حاجة الولايات المتحدة للسيطرة على مناطق استراتيجية حساسة»، وعلى رأسها جزيرة جرينلاند. 

وبرر ذلك بما وصفه بتزايد الوجود الروسي والصيني في محيط الجزيرة، مشيراً إلى أن سفناً تابعة لموسكو وبكين باتت تشكل، من وجهة نظره، تهديداً مباشراً للأمن القومي الأمريكي.


وأوضح ترامب أن السيطرة على هذه المناطق ليست مسألة توسع، بل «ضرورة أمنية» في ظل تصاعد المنافسة الدولية بين القوى الكبرى، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها السماح بفراغ استراتيجي تستغله قوى منافسة لتعزيز نفوذها قرب حدودها أو في مواقع حيوية للملاحة والطاقة.


وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه الساحة الدولية توترات متزايدة، سواء في أمريكا اللاتينية أو في المناطق القطبية، حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية والعسكرية للدول الكبرى.

 كما تعكس هذه التصريحات ملامح السياسة الخارجية التي يتبناها ترامب، والقائمة على مزيج من الضغط المباشر، والتهديد العلني، وربط الملفات الإقليمية المختلفة ضمن رؤية أمنية واحدة.


ويرى مراقبون أن هذا الخطاب، وإن صدر عن رئيس سابق، قد يكون مؤشراً على اتجاهات السياسة الأمريكية في حال عودته إلى المشهد السياسي بقوة، خاصة أنه يعيد التأكيد على نهج المواجهة الصريحة مع الخصوم، وعدم استبعاد استخدام أوراق الضغط القصوى لتحقيق المصالح الأمريكية.

