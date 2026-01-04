حقيقة وفاة الرئيس السوداني السابق عمر البشير

نفت وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الأنباء المتداولة حول وفاته، مؤكدة أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ويأتي هذا النفي بعد تداول واسع لأنباء عن وفاة البشير، الذي لا يزال يخضع للعلاج، وسط متابعة من قبل أنصاره الذين يحرصون على الاطمئنان على وضعه الصحي.

وكتبت بابكر في حسابها الرسمي بمنصة "فيسبوك": "يروج بعض ضعفاء النفوس في إشاعة وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. حفظك الله ورعاك. صاحب الفخامة في أتم الصحة والعافية والحمد لله وأطال الله في عمرك".

وكانت زوجة البشير قد أشارت في وقت سابق إلى أنه مرّ بوعكة صحية ألزمته الفراش، داعية السودانيين إلى الدعاء له بالشفاء، قبل أن تعود لاحقا لتؤكد تحسن حالته بشكل ملحوظ، معربة عن امتنانها لكل من سأل أو دعا له.

وقد أطيح بالبشير في أبريل 2019، بعد احتجاجات شعبية واسعة وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تشمل الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالصراع الذي بدأ يتصاعد في دارفور عام 2003.