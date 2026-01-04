قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بهدم منزل في بلدة قباطية، جنوبي محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الأسير أحمد أبو الرب، وجددت إغلاقه، وأخطرت العائلة بهدمه، ومنحتها مهلة 72 ساعة للاعتراض على القرار.

وأصابت قوات الاحتلال، بالرصاص الشاب أبو الرب في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، قبل أن تعتقله، بدعوى تنفيذه عملية دعس وطعن في منطقة بيسان داخل أراضي عام 1948.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن قصف إسرائيلي متواصل من قبل جيش الاحتلال على شرق مدينة غزة.

وزعم الاحتلال الاسرائيلي، أن هذا القصف كان عملية هندسية لهدم مباني يمكن استخدامها لأغراض إرهابية .

يعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً أمنياً بين الحكومة المصغرة والمؤسسة الدفاعية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقييماً عاماً للوضع، وتحديثاً لنتائج الزيارة إلى واشنطن.

وفي وقت سابق، أشاد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب إعلان واشنطن تنفيذ عملية عسكرية في فنزويلا أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى خارج البلاد.

وقال نتنياهو، في منشور على منصة "إكس"، إن ترامب أظهر "قيادة جريئة وحاسمة باسم الحرية والعدالة"، معربا عن تهانيه للإدارة الأمريكية على ما وصفه بـ"الأداء المتميز" للقوات المشاركة في العملية.