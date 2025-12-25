قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان عاجل من السعودية بشأن اليمن || تفاصيل
لبنان: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية في قرية قرب المطلة
هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟.. اعرف رأي الشرع
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر .. ماذا أعلن الوزير؟
ترامب يتابع رحلات سانتا كلوز ويؤكد للأطفال: لا "بابا نويل الشرير" في أمريكا
دعاء الخامس من شهر رجب لفك الكرب.. ردده يفرج الله همك
كيف نواجه أزمة الغذاء؟.. صناع قرار يضعون الابتكار والاستثمار على رأس الأولويات
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أخبار العالم

لبنان: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية في قرية قرب المطلة

لبنان
لبنان
فرناس حفظي

 أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الجيش الإسرائيلي دخل قرية كيلا جنوب البلاد صباح اليوم، قرب الحدود  وفجر أحد المباني هناك.

وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام لبنانية، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مركز قرية الحولة في جنوب لبنان.

قال مراسل أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي دخل أجواء الجنوب اللبناني وشن سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدداً من المناطق في قضاء النبطية، ولا سيما المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن الغارات طالت مناطق النميرية ووادي حومين ومناطق أخرى، قبل أن يعاود الطيران الحربي الإسرائيلي الدخول مجدداً بعد دقائق قليلة لتنفيذ موجة ثانية من الضربات الجوية العنيفة، شملت وادي حومين وإقليم التفاح، في تصعيد لافت خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف سنجاب أن الغارات الجوية تركزت في مناطق مفتوحة ومناطق جبلية داخل قضاء النبطية، وجميعها تقع شمال نهر الليطاني، بالتزامن مع تحليق كثيف للطيران المُسيّر الإسرائيلي في أجواء عدد من البلدات، من بينها الدوير وتول وجبشيت ومناطق أخرى في الجنوب اللبناني.

وأشار إلى أن هذا التحليق المكثف قد يعكس قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بجمع معلومات أو إعداد بنك أهداف تمهيداً لتنفيذ ضربات جديدة، سواء عبر الطيران الحربي أو المسيّر خلال الفترة المقبلة.

الجيش الإسرائيلي قرية كيلا طائرات حربية إسرائيلية قرية الحولة جنوب لبنان

