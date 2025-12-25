طائرات حربية إسرائيلية تقصف مركز قرية الحولة في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مركز قرية الحولة في جنوب لبنان.

قال مراسل أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي دخل أجواء الجنوب اللبناني وشن سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدداً من المناطق في قضاء النبطية، ولا سيما المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن الغارات طالت مناطق النميرية ووادي حومين ومناطق أخرى، قبل أن يعاود الطيران الحربي الإسرائيلي الدخول مجدداً بعد دقائق قليلة لتنفيذ موجة ثانية من الضربات الجوية العنيفة، شملت وادي حومين وإقليم التفاح، في تصعيد لافت خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف سنجاب أن الغارات الجوية تركزت في مناطق مفتوحة ومناطق جبلية داخل قضاء النبطية، وجميعها تقع شمال نهر الليطاني، بالتزامن مع تحليق كثيف للطيران المُسيّر الإسرائيلي في أجواء عدد من البلدات، من بينها الدوير وتول وجبشيت ومناطق أخرى في الجنوب اللبناني.

وأشار إلى أن هذا التحليق المكثف قد يعكس قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بجمع معلومات أو إعداد بنك أهداف تمهيداً لتنفيذ ضربات جديدة، سواء عبر الطيران الحربي أو المسيّر خلال الفترة المقبلة.