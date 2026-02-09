إيطاليا.. شاحنة نقل أموال تتعرض لهجوم عصابة في وضح النهار..فيديو

أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض شاحنة مصفحة متخصصة في نقل الأموال لهجوم مسلح من قبل عصابة ملثمين على أحد الطرق المزدحمة قرب مدينة ليتشي الإيطالية.



ووفقاً لوسائل الإعلام الإيطالية، وقع الحادث على الطريق السريع الرابط بين ليتشي وبرينديزي، حيث اندلع اشتباك بين أفراد العصابة وقوات الدرك. وأظهر المقطع الذي نشره عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي كلاوديو ستيفاناتزي، قيام العصابة المسلحة بتفجير أبواب الشاحنة المصفحة.

وكتب ستيفاناتزي على حسابه: «هجوم في وضح النهار على أكثر الطرق ازدحاماً في مقاطعات سالينتو، بأسلحة ومتفجرات، واشتباك مسلح مع قوات الدرك»، داعياً السلطات المعنية إلى إدراك خطورة الهجمات المسلحة.



حتى الآن، لم تتضح محتويات الشاحنة أو ما إذا كانت قد تعرضت للسرقة خلال الهجوم، وسط دعوات لتشديد الإجراءات الأمنية على الطرقات الرئيسية في إيطاليا.