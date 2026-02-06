بثلاثية نظيفة.. أتالانتا يطيح بـ يوفنتوس من ربع نهائي كأس إيطاليا

ودّع فريق يوفنتوس منافسات بطولة كأس إيطاليا، عقب خسارته الثقيلة أمام مضيفه أتالانتا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس بمدينة بيرجامو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

ونجح أتالانتا في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف، بعدما سجل جيانلوكا سكاماكا هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 27، مستغلًا تفوق أصحاب الأرض في السيطرة والضغط الهجومي.

وفي الشوط الثاني، واصل أتالانتا تفوقه على السيدة العجوز، حيث أضاف الهدف الثاني عن طريق كمال الدين سليمانا في الدقيقة 77، قبل أن يختتم ماريو باساليتش الثلاثية بهدف ثالث في الدقيقة 85، ليحسم بطاقة التأهل لصالح فريقه.

وبهذا الفوز، حجز أتالانتا مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، حيث ينتظر الفائز من مواجهة بولونيا ولاتسيو، في حين أصبح إنتر ميلان أول المتأهلين إلى نصف النهائي بعد تفوقه على تورينو بنتيجة 2-1.