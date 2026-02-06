مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 المكيفة وتالجو .. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة 6 فبراير 2026، في إطار حرصها على إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة للمسافرين على مختلف الخطوط الرئيسية، خاصة خطوط القاهرة أسوان والعكس، والإسكندرية أسوان والعكس، إلى جانب بعض الخطوط الفرعية المرتبطة بها.

يأتي هذا الإعلان في ظل زيادة معدلات البحث عن مواعيد القطارات المكيفة والروسية وتالجو الإسباني وقطارات النوم، مع التأكيد على ضرورة الحجز المسبق قبل السفر لضمان توافر المقاعد وتنظيم حركة التشغيل.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن الالتزام بالمواعيد المعلنة يسهم في تسهيل حركة القطارات وضمان انضباط جدول التشغيل اليومي، كما ناشدت المسافرين الالتزام بالإرشادات والتعليمات المدونة على التذاكر، حفاظًا على سلامتهم الشخصية، وتيسيرًا لحركة القطارات داخل المحطات وعلى الأرصفة، بما يحقق تجربة سفر أكثر انتظامًا وأمانًا لجميع الركاب.

مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خط القاهرة أسوان

تشمل مواعيد قطارات الصعيد على خط القاهرة أسوان عددًا كبيرًا من الرحلات اليومية التي تلبي احتياجات المسافرين بمختلف فئاتهم.

وينطلق قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان في تمام 00:20 مساء، ويليه قطار رقم 3006 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان الساعة 00:50 مساء.

كما يقوم قطار رقم 978 ثالثة مكيفة القاهرة أسيوط في الساعة 06:30 صباحًا، بينما ينطلق قطار رقم 980 VIP القاهرة أسوان في تمام 08:00 صباحًا.

وتتواصل الرحلات بقطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان الساعة 10:00 صباحا، وقطار رقم 982 VIP القاهرة أسوان في 12:00 ظهرًا، ثم قطار رقم 986 مكيف القاهرة أسوان الساعة 14:00، وقطار رقم 162 تهوية القاهرة الأقصر الساعة 14:20.

كما يقوم قطار رقم 970 مكيف بورسعيد سوهاج في 14:00 ظهرًا، ويغادر قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج في 16:00 عصرًا.

وفي فترات المساء، ينطلق قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان الساعة 17:15 عصرا، وقطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان الساعة 17:30 عصرًا، وقطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط الساعة 17:45 عصرًا.

ويغادر قطار رقم 988 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان الساعة 19:10 مساء، يليه قطار رقم 84 نوم القاهرة أسوان في 19:20، ثم قطار رقم 2014 VIP القاهرة أسوان الساعة 21:00 مساء.

كما تشمل القائمة قطار رقم 976 VIP القاهرة أسوان الساعة 20:00 مساء، وقطار رقم 82 نوم القاهرة أسوان الساعة 21:10 مساء، وقطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان الساعة 22:00 مساء، وقطار رقم 90 تحيا مصر القاهرة أسوان الساعة 22:10 مساء، إضافة إلى قطار رقم 890 ثالثة مكيفة القاهرة سوهاج الساعة 23:30 مساء. وتشمل الرحلات أيضًا قطارات تهوية مثل قطار رقم 974 القاهرة الأقصر الساعة 05:30 صباحا، وقطار رقم 1006 القاهرة سوهاج الساعة 06:00 صباحا، وقطار رقم 936 القاهرة أسوان مكيف الساعة 07:35 صباحًا، وقطار رقم 80 القاهرة أسوان تهوية الساعة 09:00 صباحًا، وقطار رقم 1004 القاهرة أسوان تهوية الساعة 09:30 صباحا، وقطار رقم 160 القاهرة الأقصر تهوية الساعة 12:15 ظهرا، وقطار رقم 972 القاهرة أسيوط تهوية الساعة 16:20، وقطار رقم 188 القاهرة أسوان تهوية الساعة 18:00 مساء، وقطار رقم 1014 القاهرة أسوان تهوية الساعة 18:50 مساء، وقطار رقم 2030 القاهرة أسوان تالجو الساعة 19:00 مساء، وقطار رقم 1012 القاهرة أسوان تهوية الساعة 20:20 مساء.

مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خط أسوان القاهرة

تبدأ رحلات العودة من أسوان إلى القاهرة بقطار رقم 3025 ثالثة مكيفة أسوان القاهرة قيام 04:10 ووصول 16:40، وقطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة الساعة 05:15 وصولا إلى 18:00، وقطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة الساعة 05:30 وصولا إلى 19:35.

كما يقوم قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة الساعة 07:30 وصولا إلى 21:40.

وتشمل المواعيد أيضا قطار رقم 2013 مكيف أسوان القاهرة الساعة 14:05 ظهرًا، وقطار رقم 2007 VIP أسوان القاهرة الساعة 15:15 عصرًا، وقطار رقم 2015 إسباني مطور أسوان القاهرة الساعة 16:00 مساء، وقطار رقم 83 نوم أسوان القاهرة الساعة 16:20، وقطار رقم 1903 ثالثة مكيفة أسوان القاهرة الساعة 17:00 مساء، وقطار رقم 87 نوم أسوان القاهرة الساعة 17:15، وقطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة الساعة 20:45 مساء، وقطار رقم 89 مكيف أسوان القاهرة الساعة 21:05 مساء، وقطار رقم 989 إسباني مطور أسوان القاهرة الساعة 23:00 مساء.

كما تضم الرحلات قطار رقم 987 مكيف الأقصر قيام 04:50 وصول 15:35، وقطار رقم 937 مكيف من المنيا الساعة 14:00 وصول القاهرة 17:30، وقطار رقم 159 تهوية ديناميكية الأقصر القاهرة الساعة 06:00 وصول 18:50، وقطار رقم 977 VIP الأقصر القاهرة الساعة 19:25 مساء، وقطار رقم 971 مكيف أسيوط القاهرة الساعة 07:05 وصول 13:05، وقطار رقم 1111 تهوية ديناميكية من الفيوم الساعة 12:50 وصول القاهرة 15:10، وقطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة الساعة 06:30 صباحا، وقطار رقم 891 ثالثة مكيفة سوهاج القاهرة الساعة 11:00 وصول 17:40، وقطار رقم 871 مكيف أسيوط القاهرة الساعة 03:20 وصول 09:20، وقطار رقم 979 ثالثة مكيفة أسيوط القاهرة الساعة 15:00 وصول 21:20.

وتستمر الرحلات بقطار رقم 81 أسوان القاهرة تهوية ديناميكية الساعة 04:30، وقطار رقم 1013 أسوان القاهرة روسي الساعة 13:30 وصول 03:55، وقطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية تهوية الساعة 17:30، وقطار رقم 2009 أسوان القاهرة إسباني مطور الساعة 18:10، وقطار رقم 2031 أسوان القاهرة تالجو الساعة 19:00، وقطار رقم 187 السد العالي أسوان القاهرة تهوية الساعة 18:30، وقطار رقم 1011 أسوان القاهرة تهوية الساعة 23:20، وقطار رقم 91 السد العالي أسوان القاهرة تهوية الساعة 22:40، وقطار رقم 833 أسيوط القاهرة تهوية ديناميكية الساعة 09:30 وصول 17:10، وقطار رقم 975 الأقصر القاهرة تهوية ديناميكية الساعة 08:00 وصول 21:00، وقطار رقم 1007 نجع حمادي القاهرة تهوية ديناميكية الساعة 18:10 وصول 02:30، وقطار رقم 973 أسيوط القاهرة تهوية ديناميكية الساعة 02:30 وصول 09:10، وقطار رقم 165 أسيوط القاهرة تهوية ديناميكية الساعة 06:00 وصول 14:00، وقطار رقم 1010 أسوان القاهرة تحيا مصر الساعة 00:05.

مواعيد القطارات المكيفة والروسية والمختلطة الإسكندرية أسوان والعكس

تشمل مواعيد الإسكندرية أسوان قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان مكيف الساعة 17:00، وقطار رقم 89 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 11:15 صباحا، وقطار رقم 163 أسوان القاهرة تهوية الساعة 12:30 وصول 03:40، وقطار رقم 164 الإسكندرية أسوان تهوية الساعة 12:00 ظهرا، وقطار رقم 934 VIP الإسكندرية الأقصر الساعة 13:10 ظهرا، وقطار رقم 1110 القاهرة أسوان تهوية الساعة 15:45، وقطار رقم 935 VIP الأقصر الإسكندرية الساعة 22:40، وقطار رقم 185 أسيوط القاهرة ثالثة مكيفة الساعة 02:20 وصول 08:40، وقطار رقم 3007 ثالثة مكيفة من أسوان الساعة 10:00، وقطار رقم 186 بورسعيد سوهاج سياحي الساعة 13:30، وقطار رقم 1008 تهوية ديناميكية الإسكندرية أسوان روسي الساعة 19:50، وقطار رقم 1109 من الفيوم الساعة 05:50 وصول القاهرة 08:25 ثالثة مكيفة، وقطار رقم 2008 VIP الإسكندرية أسوان الساعة 20:00، وقطار رقم 1009 أسوان القاهرة ثالثة مكيفة الساعة 19:20، وقطار رقم 85 أسوان القاهرة نوم الساعة 20:20، وقطار رقم 157 الأقصر القاهرة تهوية ديناميكية الساعة 07:30 وصول 19:20، وقطار رقم 158 الإسكندرية الأقصر تهوية الساعة 07:15، وقطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم سياحي الساعة 08:35، وقطار رقم 86 القاهرة أسوان نوم الساعة 19:45، وقطار رقم 3008 مكيف الإسكندرية أسوان الساعة 05:45.

خط القاهرة طنطا المنصورة

يشمل هذا الخط قطار رقم 948 سياحي المنصورة القاهرة الساعة 05:35، وقطار رقم 65 ركاب طنطا المنصورة الساعة 16:50، وقطار رقم 1915 سياحي شبرا الخيمة المنصورة الساعة 15:35، وقطار رقم 1914 سياحي المنصورة شبرا الخيمة الساعة 06:35.