أحمد زاهر لـ صدى البلد: لعبة قلبت بجد يناقش قضية في غاية الأهمية

أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته الكبيرة بتجسيد شخصية «شريف» في مسلسل لعبة قلبت، مضيفا أن الشخصية قريبة من قلبه وتحمل أبعادًا إنسانية مهمة.



وقال زاهر لـ صدى البلد، إن شخصية شريف تمثل نموذج الأب الحنون، المستمع الجيد لأبنائه، والزوج الجيد، مشيرًا إلى أن العمل يناقش قضية في غاية الأهمية تتعلق بضرورة الرقابة الواعية على الأبناء، خاصة في ظل انتشار الألعاب الإلكترونية وتأثيرها السلبي على الأطفال والمراهقين.

وأبدى أحمد زاهر سعادته بتناول المسلسل لمخاطر بعض الألعاب الإلكترونية الخطيرة، مشيدًا بقرار حجب بعض هذه الألعاب مثل لعبة «روبلوكس»، لما تمثله من تهديد على سلوكيات الأطفال وأمانهم النفسي.

كما أعرب عن امتنانه للتعاون مع فريق عمل المسلسل بالكامل، مؤكدًا أن أجواء العمل كانت إيجابية ومليئة بالتعاون والاحترام، وهو ما انعكس على جودة العمل الفني.



ويُعد مسلسل «لعبة وقلبت بجد» من الأعمال التي تناقش قضايا الأسرة والمجتمع، مع التركيز على تأثير الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل على الأجيال الجديدة.



المسلسل من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شركة United Studios، قصة محمد عبد العزيز، سيناريو وحوار علاء حسن، هبة رجب، هدير شريف، وإخراج حاتم متولي في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في البطولة أحمد زاهر، عمر الشناوي، ريام كفارنة، حجاج عبد العظيم، دنيا المصري، شريف إدريس، منى أحمد زاهر، زينب يوسف شعبان، إلى جانب عدد من الفنانين.