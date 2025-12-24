أحمد سنجاب: الطيران الإسرائيلي يقصف حومين وإقليم التفاح بجنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي دخل أجواء الجنوب اللبناني وشن سلسلة غارات استهدفت مناطق في قضاء النبطية شمال نهر الليطاني.

المناطق المستهدفة

وأوضح المراسل أن الغارات طالت النميرية ووادي حومين ومناطق أخرى، قبل أن يعود الطيران لتنفيذ موجة ثانية من الضربات الجوية شملت وادي حومين وإقليم التفاح، في تصعيد لافت خلال الساعات الأخيرة.

تحليق كثيف للطيران المُسيّر

وأضاف سنجاب أن الضربات الجوية تركزت في مناطق مفتوحة وجبلية داخل قضاء النبطية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق عدد من البلدات، منها الدوير، تول، جبشيت، ومناطق أخرى.

توقعات التطورات المقبلة

وأشار المراسل إلى أن التحليق المكثف قد يكون لجمع المعلومات أو إعداد بنك أهداف، تمهيداً لتنفيذ ضربات جديدة سواء عبر الطيران الحربي أو المسيّر خلال الفترة المقبلة.