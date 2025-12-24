مصر للطيران تنظم أكبر فعاليات لوكلاء السياحة ومنظمي الرحلات في الصين

نظّمت مصر للطيران عددًا من الفعاليات الكبرى والمتميزة في السوق الصيني، حيث أقامت الشركة أحد أكبر التجمعات لوكلاء السياحة والسفر، بمشاركة أكثر من 500 ممثل عن كبرى وكالات السياحة والسفر في الصين، ولا سيما من مدينتي جوانزو وشنغهاي، وذلك احتفالًا بمرور عامين على تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة وشنغهاي.

يأتي ذلك في إطار تعزيز حركة السياحة الوافدة من السوق الصيني، وبمعدل يزيد على 18 رحلة أسبوعيًا مباشرة، تربط مصر للطيران بين القاهرة وكلٍّ من جوانزو، وبكين، وشنغهاي، وهانغتشو، لتؤكد مكانتها كأكبر مشغّل جوي مباشر بين مصر والصين.

وشهدت الفعالية تكريم عدد من وكلاء السياحة تقديرًا لدورهم البارز في دعم ونجاح مسيرة مصر للطيران في السوق الصيني.

وفي إطار دعم الترويج للمقاصد السياحية المصرية، شاركت مصر للطيران في رعاية واحدة من أكبر الرحلات التعريفية للسوق السياحي المصري، حيث قامت برعاية ونقل 46 وكيل سياحي ومنظم رحلات صيني، بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار المصرية، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، والمتحف المصري الكبير، وشملت الرحلة زيارة أبرز المعالم الأثرية والمناطق السياحية في مصر، بما يُتوقع أن يسهم بشكل كبير في زيادة حجم السياحة الصينية الوافدة إلى مصر، خاصة على متن رحلات مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية.

ومن جانبه أكد الطيار محمد عليان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن اهتمام مصر للطيران بالسوق الصيني انطلاقًا من كونه أحد أهم وأكبر الأسواق السياحية الواعدة على مستوى العالم، وتماشيًا مع استراتيجية الشركة لدعم جهود الدولة المصرية في زيادة حركة السياحة الوافدة، مضيفًا أن التوسع المستمر في عدد الرحلات المباشرة بين مصر والصين إلى جانب تنظيم الفعاليات الترويجية الكبرى ورعاية الرحلات التعريفية أسهم في تعزيز مكانة مصر للطيران كناقل وطني وجسر يربط بين الشعبين المصري والصيني، وتابع عليان تأكيده على التزام الشركة بمواصلة تطوير خدماتها، وتحديث أسطولها، وتقديم تجربة سفر متميزة تلبي تطلعات عملائها، وتسهم في دعم الحركة السياحية والاقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقد أوضح عمرو عدوى رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية على أهمية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسوق الصينية، بما يتناسب مع متطلبات السائح الصيني، وتحرص على توسيع أفاق الشراكة مع شركات السياحة ومنظمي الرحلات الصينيين، بما يسهم في زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

هذا وقد اختتم مكتب مصر للطيران في الصين، برئاسة خالد فؤاد – المدير الإقليمي لمصر للطيران بالصين – وبمشاركة سعادة السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الصين، وهيئة تنشيط السياحة المصرية، تنظيم جولة ترويجية (Road Show) وعروض تقديمية في مدينتي بكين وشنغهاي، بحضور أكثر من 800 ممثل عن شركات السياحة ومنظمي الرحلات.

وتضمن العرض استعراض أحدث خدمات مصر للطيران، والخدمات المقدمة على متن الطائرات، إلى جانب خطط تطوير الأسطول والتوسع في شبكة الخطوط الجوية، فضلًا عن تعيين أفراد ضيافة جوية متحدثين باللغة الصينية على متن رحلات الشركة، وهي الخطوات التي لاقت استحسانًا كبيرًا من جميع الحضور.