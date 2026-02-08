أسامة ربيع: تطوير المجرى والمرافق البحرية والابتكار التكنولوجي يعزز مكانة قناة السويس عالميًا

شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج) في نسخته الخامسة عشر، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة النقل، خلال الفترة من 8_ 10 فبراير الجاري.

جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، والدكتور نضال مرضي وزير النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية، وماريتا هاجيمنوليس وزير الدولة للشحن بجمهورية قبرص، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور أكرم السلمي رئيس اللجنة المنظمة، وبمشاركة عدد كبير من مسئولي صناعة النقل البحري عربيا وإقليميا ودوليا.

في كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره للدور العلمي والتطبيقي لمؤتمر ومعرض مارلوج والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان هام وهو " الممرات اللوجيستية الذكية والمرنة"، مؤكداً أن هذا العنوان يعد انعكاساً دقيقاً لواقع قناة السويس التي أصبحت رمزاً عالمياً للمرونة في مواجهة التحديات الجسيمة.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس أثبتت خلال السنوات القليلة الماضية قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المختلفة لتصبح أيقونة للإرادة الوطنية المصرية، لافتاً في هذا الصدد إلى نجاح القناة في تحويل المحن إلى منح وذلك على مدار الأزمات المُتعاقبة التي مرت بها بدءاً من جائحة فيروس كورونا Covid_19" مروراً بأزمة جنوح السفينة EVER GIVEN ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب.

ثم تطرق رئيس الهيئة إلى أزمة البحر الأحمر التي أثبتت بما لايدع مجالاً للشك صلابة القناة حيث كان عام 2024 هو عام الاختبار والتأثر الكبير، فيما جاء الربع الأخير من عام 2025 ليكون شاهداً على بدء التعافي النسبي بعد نجاح قمة السلام في شرم الشيخ في وقف إطلاق النار في غزة و إعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال النصف الأول من العام المالي ( 2025/ 2026) شهدت تحسناً نسبياً مُسجلة نمواً في أعداد السفن العابرة بنسبة 5.8%، وارتفاعاً في الحمولات الصافية بنسبة 16%، بما انعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات بنسبة 18.5%، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2024/ 2025.

وأضاف أن حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الجاري 2026 سجلت عبور 1315 سفينة بإجمالي حمولات صافية 56 مليون طن محققة إيرادات قدرها 449 مليون دولار مقابل عبور 1243 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 47 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 368 مليون دولار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ثم استعرض الفريق ربيع ملامح التطور الإداري الذي شهدته الهيئة ضمن استراتيجية 2030 والتي ركزت على جهود تمكين وتأهيل الكوادر الشابة عبر الاهتمام ببرامج التدريب المُتقدمة وتطوير مراكز التدريب المهني وإنشاء مركز الإبداع والتميز لتقديم البرامج التدريبية في مُختلف التخصصات فضلاً عن تطوير أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة.

ثم تناول جهود تطوير المجرى الملاحي للقناة والتي أثمرت عن انتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي وتشغيله لرفع عامل الأمان الملاحي بالقناة بنسبة 28%، وذلك بالتوازي مع تطوير وتحديث منظومة الخدمات الملاحية المُقدمة واستحداث خدمات ملاحية جديدة أبرزها خدمة تبديل الأطقم البحرية، وخدمة الإسعاف البحري والإنقاذ البحري وهو ما تجلى بشكل واضح في عملية إنقاذ طاقم السفينة" FENER " بمدخل مدينة بورسعيد.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس أعادت تعريف نفسها من جديد لتصبح منظومة لوجيستية متطورة تتبنى التحول الرقمي الشامل في كافة عملياتها، مؤكدا أن ترسانات وشركات الهيئة شهدت طفرة كبيرة في مجال بناء الوحدات البحرية المعاونة ضمن الاستراتيجية الطموحة لتوطين الصناعة البحرية تحت شعار "صنع في مصر" والذي أثمر عن التعاقد على تصدير قاطرتين لشركة "NERI" الإيطالية.

في ختام الجلسة الافتتاحية، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الجناح المخصص للشركات والترسانات التابعة للهيئة في المعرض التكنولوجي البحري الدولي Mar tech 2026 الذي يقام على هامش مؤتمر مارلوج، بمشاركة واسعة للشركات المحلية والعالمية في مجال خدمات الموانيء والنقل البحري والبترول ونظم المعلومات البحرية والذي يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في مجال خدمات الموانيء والنقل البحري وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر والشرق الأوسط.