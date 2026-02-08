في القاهرة الكبرى والإسكندرية.. خريطة معارض أهلًا رمضان 2026 وأماكن التخفيضات

تستعد الأسر المصرية لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، داخل معارض أهلا رمضان، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان 2026، فارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن أماكن معارض أهلا رمضان 2026.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة القاهرة

في محافظة القاهرة، حددت الغرفة التجارية بالقاهرة الأماكن التي ستشهد إقامة معارض معارض أهلا رمضان فيها، وهي:

ـ المولات التجارية الكبرى: سيتي ستارز، كايرو فيستيفال سيتي.

ـ المرج: شارع مؤسسة الزكاة.

ـ شبرا: 58 شارع جسر البحر الساحل.

ـ بولاق أبو العلا: شارع الوكالة

ـ دار السلام: 66 شارع الفيوم.

ـ حلوان: شارع سلاح المهندسين والمعصرة.

أماكن معارض أهلًا رمضان في الجيزة

حددت محافظة الجيزة أماكن إقامة معارض أهلًا رمضان في المحافظة، في هذه الأماكن:

ـ مول العرب.

ـ شارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين.

ـ شارع المطار بإمبابة.

ـ معارض بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

ـ معرض زهراء أكتوبر الجديدة

ـ معرض حدائق أكتوبر.

معارض أهلا رمضان 2026 في محافظة الإسكندرية

تأتي أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الإسكندرية في:

ـ ساحة كارفور وأرض المعارض بالأزاريطة.

ـ مناطق العطارين، الجمرك، والمنشية.

معارض أهلا رمضان 2026 في محافظة القليوبية

يمكن للمواطنين الحصول علي تخفيضات السلع في معارض أهلا رمضان في محافظة القليوبية في الأماكن التالية:

ـ بنها أمام الموقف الجديد.

ـ ميدان المؤسسة.

ـ شرق شبرا الخيمة شارع 15 مايو أمام المرأة العيلة.

ـ القناطر الخيرية أمام مدرسة الصنايع.

ـ الخانكة بجوار مساكن الدواجن.

أسعار ياميش رمضان في معارض أهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين

ـ سجل سعر التمر الجاف (700 جرام): 20 جنيهًا.

ـ سجل سعر تمر نصف جاف (700 جرام): 50 جنيهًا.

ـ سجل سعر تمر نصف جاف (800 جرام): 55 جنيهًا.

ـ سجل سعر تمر نصف جاف (1600 جرام): 105 جنيهات.

ـ سجل سعر فول سوداني مجروش (500 جرام): 55 جنيهًا.

ـ سجل سعر كاجو وسط (250 جرامًا): 167.5 جنيه.

ـ سجل سعر زبيب (500 جرام): 105 جنيهات.

ـ سجل سعر عين جمل إكسترا (250 جرامًا): 160 جنيهًا.

ـ سجل سعر لوز (250 جرامًا): 132.5 جنيه.

ـ سجل سعر فستق أمريكي (250 جرامًا): 205 جنيهات.

ـ سجل سعر تين مدوّر (250 جرامًا): 140 جنيهًا.

ـ سجل سعر تين مدوّر (300 جرام): 150 جنيهًا.

ـ سجل سعر قمر الدين مصري (400 جرام): 30 جنيهًا.

ـ سجل سعر قمر الدين (400 جرام): 70 جنيهًا.

ـ سجل سعر قمر الدين سوري (400 جرام): 80 جنيهًا.

ـ سجل سعر لوز حصى (500 جرام): 150 جنيهًا.

ـ سجل سعر قراصيا (250 جرامًا): 80 جنيهًا.

ـ سجل سعر جوز هند نصف دسم (500 جرام): 75 جنيهًا.

ـ سجل سعر بندق حصى (500 جرام): 210 جنيهات.

ـ سجل سعر خروب قرون (500 جرام): 125 جنيهًا.

ـ سجل سعر مشمشية سوري (250 جرامًا): 125 جنيهًا.

ـ سجل سعر كركديه (كيلوجرام): 200 جنيه.