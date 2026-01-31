قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مروان عثمان يقود هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز
بلومبيرج: تراجع أسعار الكاكاو يخفف الضغوط عن صناع الشوكولاتة
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات

معارض أهلا رمضان 2026
معارض أهلا رمضان 2026
خالد يوسف

ارتفعت مؤشرات البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل، قبل أسابيع قليلة على حلول شهر رمضان الكريم 2026، عن أماكن معارض أهلا رمضان في القاهرة والمحافظات، من أجل شراء المستلزمات الخاصة بالشهر الكريم، بتخفيضات تصل إلى 30%.

أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات

كشفت مديريات التموين في المحافظات، عن أماكن معارض أهلا رمضان 2026 والتي تعمل علي توفير كافة السلع والمستلزمات الخاصة بشهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة تصل من 15% لـ30% عن أسعار السلع في المحلات التجارية.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة القاهرة

في محافظة القاهرة، حددت الغرفة التجارية بالقاهرة الأماكن التي ستشهد إقامة معارض معارض أهلا رمضان فيها، وهي:

ـ المولات التجارية الكبرى: سيتي ستارز، كايرو فيستيفال سيتي.

ـ المرج: شارع مؤسسة الزكاة.

ـ شبرا: 58 شارع جسر البحر الساحل.

ـ بولاق أبو العلا: شارع الوكالة

ـ دار السلام: 66 شارع الفيوم.

ـ حلوان: شارع سلاح المهندسين والمعصرة.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة الجيزة

حددت محافظة الجيزة أماكن إقامة معارض أهلًا رمضان في المحافظة، في هذه الأماكن:

ـ مول العرب.

ـ شارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين.

ـ شارع المطار بإمبابة.

ـ معارض بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

ـ معرض زهراء أكتوبر الجديدة

ـ معرض حدائق أكتوبر.

معارض أهلا رمضان 2026 في محافظة الإسكندرية

تأتي أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الاسكندرية في:

ـ ساحة كارفور وأرض المعارض بالأزاريطة.

ـ مناطق العطارين، الجمرك، والمنشية.

معارض أهلا رمضان 2026 في محافظة القليوبية

ويمكن للمواطنين الحصول علي تخفيضات السلع في معارض أهلا رمضان في محافظة القليوبية في الأماكن التالية:

ـ بنها أمام الموقف الجديد.

ـ ميدان المؤسسة.

ـ شرق شبرا الخيمة شارع 15 مايو أمام المرأة العيلة.

ـ القناطر الخيرية أمام مدرسة الصنايع.

ـ الخانكة بجوار مساكن الدواجن.

معارض أهلا رمضان 2026 في المنوفية والسويس

جهزت مديرية التموين في محافظة المنوفية أماكن معارض أهلا رمضان ومنها:

ـ شبين الكوم.

ـ في منوف.

ـ في الشهداء.

وفي محافظة السويس 

ـ في أرض المعارض طريق النصر.

ـ شوادر الزهراء والسقالة.

ـ ميدان عبد المنعم رياض.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظتي البحيرة والشرقية

عن أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة البحيرة، فإنها ستكون في الأماكن التالية:

ـ أرض المعارض بدمنهور.

ـ معارض ديرب نجم

ـ القنايات

ـ أبو حماد

ـ الحسينية.

معارض أهلا رمضان 2026 في محافظة الدقهلية

حددت مديرية التموين في محافظة الدقهلية أماكن معارض أهلا رمضان ومنها:

ـ معرض أهلا رمضان في حي شرق وحي غرب المنصورة ومعرض مديرية الأمن.

ـ في السنبلاوين وأجا ودكرنس.

ـ في الغرفة التجارية ومنية النصر.

ـ بلقاس أمام حديقة النيل.

ـ شربين  بجوار كوبري المرور.

معارض أهلا رمضان 2026 في محافظة أسيوط

أتاحت مديرية التموين في محافظة أسيوط أماكن معارض أهلا رمضان 2026 وهي:

ـ مدينة أسيوط شرق وغرب.

ـ أبوتيج.

ـ القوصية.

ـ ديروط.

ـ ابنوب.

ـ ساحل سليم.

ـ الغنايم.

معارض أهلا رمضان 2026 في محافظة أسوان

وفرت مديرية التموين في محافظة أسوان، عدد من المعارض الخاصة بأهلا رمضان وتوفير السلع الكاملة للمواطنين في:

ـ مدينة أسوان بجراج جامع الطابية أمام مركز شباب بدر.

ـ مدينة أسوان الجديدة.

ـ في ادفو.

ـ كوم أمبو.

ـ نصر النوبة.

ـ دراو.

ـ مدينة أبو سمبل السياحية.

استفيد من التخفيضات أماكن معارض أهلا رمضان 2026 أهلا رمضان 2026 الغرفة التجارية بالقاهرة مديريات التموين تخفيضات تصل إلى 30 شهر رمضان الكريم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

ترشيحاتنا

هيونداي

اختبار واحد فقط يطيح بمبيعات أشهر سيارات هيونداي

تسلا

صدمة بالأرقام… حوادث سيارات تسلا ذاتية القيادة أصبحت قاتلة

مازدا 323 التاريخية

سيارة مازدا SUV جديدة تدخل التاريخ بإنجاز غير مسبوق

بالصور

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد