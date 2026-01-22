بتخفيضات من 10 لـ 30%.. محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض «أهلًا رمضان» | صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، معرض «أهلًا رمضان» بالسوق الحضرية المطورة بشارع صلاح سالم بمدينة كفرالشيخ، ضمن خطة الدولة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

تفقد محافظ كفر الشيخ المعرض بالكامل وتحدث مع جميع العارضين عن طبيعة المنتجات وأسعارها، حيث يضم المعرض 44 عارضاً يقدمون مجموعة متكاملة من السلع من بينها اللحوم الطازجة والمجمدة، الأسماك، الخضراوات، الفاكهة، الزيوت، السكر، الأرز، الشاي، المكرونة، الدقيق، البقوليات، المنظفات، منتجات العطارة، منتجات الألبان، الجبن، السمن، ياميش رمضان، التمور، والحلويات، إلى جانب مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية الخاصة بالشهر الكريم.

وشدّد محافظ كفر الشيخ على الالتزام بالأسعار المخفضة المعلنة، والتي تتراوح نسب التخفيض فيها بين 10% و30% عن مثيلاتها بالأسواق، مع الالتزام بجودة السلع المعروضة، وتطبيق مواعيد العمل يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساءً لتيسير حصول الأهالي على احتياجاتهم.

وكلف محافظ كفر الشيخ الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لسير العمل بجميع معارض «أهلًا رمضان» على مستوى المحافظة، والرقابة الدورية على الأسعار وجودة السلع ونسب التخفيض لضمان استقرار الأسعار واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.

وتقام معارض «أهلًا رمضان» بمشاركة وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة العامة لتجارة الجملة، وقطاع مطاحن كفرالشيخ، وشركة الدلتا للسكر، والغرفة التجارية بكفرالشيخ، ضمن التنسيق المشترك لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

عقب الافتتاح، حرص محافظ كفرالشيخ على الاستماع لآراء المواطنين، حول مدى توافر السلع وجودتها وأسعار التخفيضات، للتأكد من تحقيق الهدف الأساسي من إقامة المعرض، وهو تلبية احتياجات الأهالي من السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

وفي إطار حرص المحافظة على تقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين، وجه محافظ كفرالشيخ بالدفع بالسيارات المتنقلة المصاحبة للمعرض لتقديم الخدمات الحكومية مباشرة في أماكن المواطنين، وتشمل سيارة خدمات نقل الدم لتسهيل التبرع بالدم، وسيارة تنظيم الأسرة لتقديم الاستشارات الصحية والأسرية، وسيارة البريد المصري لتقديم الخدمات البريدية، وسيارة المركز التكنولوجي لتيسير خدمات المحليات، وذلك بهدف تسهيل وصول الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم، بما يعكس حرص المحافظة على راحة الأهالي وتلبية احتياجاتهم في أماكنهم.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمهندس محمد الشهاوي، مدير عام الإصلاح الزراعي، وابراهيم خليفة، رئيس حى شرق كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.