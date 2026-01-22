قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتخفيضات من 10 لـ 30%.. محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض «أهلًا رمضان» | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، معرض «أهلًا رمضان» بالسوق الحضرية المطورة بشارع صلاح سالم بمدينة كفرالشيخ، ضمن خطة الدولة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

تفقد محافظ كفر الشيخ المعرض بالكامل وتحدث مع جميع العارضين عن طبيعة المنتجات وأسعارها، حيث يضم المعرض 44 عارضاً يقدمون مجموعة متكاملة من السلع من بينها اللحوم الطازجة والمجمدة، الأسماك، الخضراوات، الفاكهة، الزيوت، السكر، الأرز، الشاي، المكرونة، الدقيق، البقوليات، المنظفات، منتجات العطارة، منتجات الألبان، الجبن، السمن، ياميش رمضان، التمور، والحلويات، إلى جانب مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية الخاصة بالشهر الكريم.

وشدّد محافظ كفر الشيخ على الالتزام بالأسعار المخفضة المعلنة، والتي تتراوح نسب التخفيض فيها بين 10% و30% عن مثيلاتها بالأسواق، مع الالتزام بجودة السلع المعروضة، وتطبيق مواعيد العمل يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساءً لتيسير حصول الأهالي على احتياجاتهم.

وكلف محافظ كفر الشيخ الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لسير العمل بجميع معارض «أهلًا رمضان» على مستوى المحافظة، والرقابة الدورية على الأسعار وجودة السلع ونسب التخفيض لضمان استقرار الأسعار واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.

وتقام معارض «أهلًا رمضان» بمشاركة وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة العامة لتجارة الجملة، وقطاع مطاحن كفرالشيخ، وشركة الدلتا للسكر، والغرفة التجارية بكفرالشيخ، ضمن التنسيق المشترك لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

عقب الافتتاح، حرص محافظ كفرالشيخ على الاستماع لآراء المواطنين، حول مدى توافر السلع وجودتها وأسعار التخفيضات، للتأكد من تحقيق الهدف الأساسي من إقامة المعرض، وهو تلبية احتياجات الأهالي من السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

وفي إطار حرص المحافظة على تقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين، وجه محافظ كفرالشيخ بالدفع بالسيارات المتنقلة المصاحبة للمعرض لتقديم الخدمات الحكومية مباشرة في أماكن المواطنين، وتشمل سيارة خدمات نقل الدم لتسهيل التبرع بالدم، وسيارة تنظيم الأسرة لتقديم الاستشارات الصحية والأسرية، وسيارة البريد المصري لتقديم الخدمات البريدية، وسيارة المركز التكنولوجي لتيسير خدمات المحليات، وذلك بهدف تسهيل وصول الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم، بما يعكس حرص المحافظة على راحة الأهالي وتلبية احتياجاتهم في أماكنهم.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمهندس محمد الشهاوي، مدير عام الإصلاح الزراعي، وابراهيم خليفة، رئيس حى شرق كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ معرض أهلا رمضان شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

ترشيحاتنا

دافوس

المستشار الألماني من دافوس: العالم دخل عصر "سياسة القوى العظمى"

أوتشا": الأزمة الإنسانيةغاثة

"أوتشا": الأزمة الإنسانية في غزة لم تنتهِ بعد ولابد من رفع القيود على وكالات الإغاثة

البرلمان الفرنسي

القارة العجوز تلفظ التنظيم.. البرلمان الفرنسي يدرج الإخوان بقائمة الإرهاب الأوروبية

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد