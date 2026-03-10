قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين والنزوح الجماعي جراء الحرب

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين والنزوح الجماعي جراء الحرب
الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين والنزوح الجماعي جراء الحرب
أ ش أ

حذرت وكالات الأمم المتحدة من تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية جراء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مؤكدة أن تصاعد أعداد الضحايا والنزوح الجماعي، تزامناً مع اضطراب مسارات الشحن وطرق الطاقة، يهدد برفع الأسعار العالمية وتعميق حالة انعدام الأمن الغذائي.

وفي تحليل سريع نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) اليوم "الثلاثاء"، دقت الوكالة ناقوس الخطر بشأن تأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً رئيسياً يمر عبره نحو ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الغاز المسال والأسمدة.

ورصد التحليل استجابة فورية لأسواق الطاقة جراء التصعيد العسكري، حيث قفز سعر خام برنت ليتجاوز حاجز الـ 90 دولاراً للبرميل. كما سجلت التقارير ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار شحن الناقلات، وأقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، وتكاليف وقود السفن، مما يضع ضغوطاً إضافية على سلاسل التوريد العالمية.

وأبدى "الأونكتاد" قلقاً بالغاً حيال مرور نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية (16 مليون طن) عبر المضيق، محذراً من أن أي تعطل طويل الأمد قد يحرم البلدان الأكثر فقراً من المدخلات الزراعية الضرورية. وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات النامية ستكون الأكثر عرضة للخطر؛ نظراً لأعباء الديون المرتفعة التي تحد من قدرتها على امتصاص صدمات الأسعار الجديدة.

وخلصت الوكالة الأممية إلى أن هذه الاضطرابات تعيد للأذهان دروس جائحة "كوفيد-19" والأزمة الأوكرانية، مؤكدة أن اختلالات قطاعات الطاقة والنقل والزراعة تنتشر بسرعة فائقة عبر الأسواق العالمية المترابطة، مما يتطلب تحركاً دولياً لاحتواء الأزمة.

وكالات الأمم المتحدة تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية جراء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تصاعد أعداد الضحايا والنزوح الجماعي اضطراب مسارات الشحن رفع الأسعار العالمية تعميق حالة انعدام الأمن الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

خلال تفقده محطات الوقود.. محافظ كفر الشيخ يطمئن على تطبيق الأسعار المقررة| صور

جنازة الشهيد العميد أحمد سمير

محافظ المنوفية يتقدم جنازة الشهيد العميد أحمد سمير نور الدين بمسقط رأسه بقرية شنشور في أشمون

ضبط مركز طبى. مخالف

ضبط طلبة بكلية الطب يديرون مركزين للجلدية والليزر بدون ترخيص بالمنصورة

بالصور

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

مخبز
مخبز
مخبز

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد