محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تأهيل وتمهيد شارع القطان بسيدي سالم..صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تأهيل وتمهيد وتسوية وفرد طبقة السن بتقاطعات شارع القطان بمركز سيدي سالم، تمهيدًا للبدء في تركيب بلاطات الإنترلوك، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، تحت إشراف فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

يجري تنفيذ الأعمال بطول 250 مترًا، وبعرض 6 أمتار، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق السيولة المرورية داخل المدن والمراكز.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لما لها من دور مباشر في تحسين جودة الحياة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.