ترامب: الجميع أبدى رغبته في الانضمام لمجلس السلام بشأن غزة
كيف نجحت هيئة قضايا الدولة في تحقيق قفزة غير مسبوقة لتحصيل حقوق الدولة؟
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب كان لديه الرؤية والشجاعة لتحقيق السلام
مراسم التوقيع على ميثاق مجلس الأمن في دافوس
وزارة الطاقة السورية تنفي قطع المياه عن مدينة عين العرب – كوباني
جابوه من البيت.. معلم وعاملة ينقذان تلميذا من الرسوب في الامتحان بالقليوبية
مدبولي: التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي من المواد البترولية وتوفير الفرص الاستثمارية
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تأهيل وتمهيد شارع القطان بسيدي سالم..صور

محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تأهيل وتمهيد وتسوية وفرد طبقة السن بتقاطعات شارع القطان بمركز سيدي سالم، تمهيدًا للبدء في تركيب بلاطات الإنترلوك، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، تحت إشراف فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

يجري تنفيذ الأعمال بطول 250 مترًا، وبعرض 6 أمتار، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق السيولة المرورية داخل المدن والمراكز.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لما لها من دور مباشر في تحسين جودة الحياة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

كفر الشيخ سيدي سالم أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ رصف شارع

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شراء ايفون مستعمل

د. منال إمام

