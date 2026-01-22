رفع 31 إشغالًا متنوعًا وإزالة مظلات مخالفة من شوارع كفر الشيخ.. صور

شهدت محافظة كفر الشيخ تنفيذ حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات من شوارع حي غرب كفر الشيخ، في إطار الحفاظ على حق المواطن في الطريق العام، وتحقيق السيولة المرورية، وإعادة الانضباط للشارع.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة أكثر من 31 إشغالًا متنوعًا، شملت إشغالات ثابتة ومتحركة، إلى جانب إزالة عدد 25 مظلة قماشية مخالفة (تندات قماشية) كانت مقامة بين المحال التجارية وعلى نهر الطريق، وتُستخدم في عرض البضائع بشكل عشوائي، مما يعيق حركة المارة ويؤثر سلبًا على المظهر الحضاري.

وشملت أعمال رفع الإشغالات شارع بورسعيد بداية من المزلقان الوسطاني، ومحيط الشوارع حتى ميدان فلوجه، بالإضافة إلى شارع أم صابر حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ، أن الشارع حق أصيل للمواطن، ولن يتم التهاون مع أي تعديات أو إشغالات تعوق الحركة أو تخالف القانون، مشدداً على استمرار الحملات اليومية، وعدم التهاون في رفع الإشغالات وتحرير المحاضر القانونية لحين عودة الانضباط الكامل للشارع.

كما أوضحت أن محافظة كفر الشيخ وفرت بدائل حضارية لأصحاب الأنشطة التجارية، من خلال توفير ثلاثة أماكن بالأسواق المطورة، تشمل: سوق ميت علوان المطورة، السوق المطورة بالمزلقان الوسطاني، السوق المطورة بحي غرب كفر الشيخ.

جاء ذلك تحت إشراف محمد زكريا، رئيس حي غرب كفر الشيخ، وبمتابعة رمضان حامد، نائب رئيس الحي للإشغالات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.