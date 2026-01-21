محافظ كفر الشيخ: دراسة الفرص المتاحة لطرحها على الخريطة الاستثمارية

تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بمراكز ومدن المحافظة، تمهيدًا لطرحها على الخريطة الاستثمارية، وذلك في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تذليل المعوقات أمام المستثمرين، وتقديم التسهيلات اللازمة، وتسريع إجراءات الطرح، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

شدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة إعداد دراسات فنية واقتصادية دقيقة لكافة الفرص الاستثمارية المقترحة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان جاهزية المشروعات للطرح، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها لصالح أبناء المحافظة.