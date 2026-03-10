إسلام عزام يتسلم رئاسة الرقابة المالية ويعد بنقلة ملموسة في الأسواق.. صور

التقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد، بالعاملين بالهيئة عقب تكليفه بمهام رئاستها، في أول يوم عمل له، وأعرب عن سعادته بالعودة إلى "بيته"، وثقته الكبيرة في كوادر الهيئة وما تمتلكه من خبرات وكفاءات قادرة على مواصلة مسيرة التطوير والإنجاز.

أكد الدكتور عزام اعتزازه بما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، والتي كان مشاركًا في تحقيقها خلال فترة عمله بالهيئة، سواء أثناء توليه منصب نائب رئيس الهيئة أو قبل ذلك، مؤكدًا أن تلك الجهود أسهمت في إحداث نقلة ملموسة في أداء وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي، وتعظيم دوره كأحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

وأشار إلى أن ما شهدته الفترة الأخيرة من تطوير تشريعي ورقابي وتوسع في الأنشطة والأدوات المالية وتسريع للتحول الرقمي جاء ثمرة لجهود العاملين بالهيئة وكوادرها والعمل بروح الفريق والالتزام بأعلى معايير المهنية والحوكمة.

وبحسب الدكتور عزام سنواصل العمل على تطوير السياسات والضوابط الرقابية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، مع دعم الابتكار في المنتجات والخدمات المالية، بما يسهم في تعميق الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز ثقة المتعاملين، فالهيئة تمتلك كوادر بشرية على قدر كبير من الكفاءة والخبرة، وهو ما يمثل أحد أهم مقومات نجاحها في أداء دورها التنظيمي والرقابي.