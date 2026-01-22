فصل الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بكفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائى عن مغذيي «الثقافة» و«الإعدادية بنين» بلوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة، اليوم الخميس الموافق 22 يناير الجاري، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً، لتنفيذ أعمال تركيب الكابل الجديد ضمن خطة التطوير المستمرة لتحديث شبكات الكهرباء ورفع كفاءتها.

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، في بيان لها، أنَّ المناطق المتأثرة بانقطاع التيار على مغذي «الثقافة» تشمل البوسطة القديمة، والتحرير الجديد، والمركز القديم، بينما تتأثر مناطق مدارس الإعدادية ومدارس الثانوي والنيل علوي بانقطاع مغذي «الإعدادية بنين».

وشددت هندسة كهرباء بيلا، على أن أعمال الصيانة تهدف إلى رفع كفاءة التغذية الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، داعية الأهالي والمنشآت الخدمية الواقعة في نطاق المناطق المتأثرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الانقطاع المحددة.