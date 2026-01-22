قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
«الإعلاميين» تعلن طرح وحدات سكنية متميزة كاملة التشطيب | استلام فوري
دعاء الفجر.. ردّد مع بداية اليوم أدعية النبي للرزق والبركة
استقرار أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الخميس
رسائل واشنطن للقاهرة .. إشادة بـ «السيسي» وتأكيد على دور مصر المحوري في الشرق الأوسط
ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ
لن نتعرض للابتزاز عسكريا.. إسبانيا تطالب أوروبا بتشكيل جيش مشترك للردع
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في منتدى دافوس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء
محمود زيدان

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بكفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائى عن مغذيي «الثقافة» و«الإعدادية بنين» بلوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة، اليوم الخميس الموافق 22 يناير الجاري، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً، لتنفيذ أعمال تركيب الكابل الجديد ضمن خطة التطوير المستمرة لتحديث شبكات الكهرباء ورفع كفاءتها.

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، في بيان لها، أنَّ المناطق المتأثرة بانقطاع التيار على مغذي «الثقافة» تشمل البوسطة القديمة، والتحرير الجديد، والمركز القديم، بينما تتأثر مناطق مدارس الإعدادية ومدارس الثانوي والنيل علوي بانقطاع مغذي «الإعدادية بنين».

وشددت هندسة كهرباء بيلا، على أن أعمال الصيانة تهدف إلى رفع كفاءة التغذية الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، داعية الأهالي والمنشآت الخدمية الواقعة في نطاق المناطق المتأثرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الانقطاع المحددة.

حساسية البرد.. الأعراض وأسبابها

مثالية للمناطق المزدحمة.. سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة

طريقة لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

كيا تكشف الستار عن نيرو 2027 فيس ليفت الجديدة

