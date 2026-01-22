«كفر الشيخ» تتصدر الجامعات المصرية بتصنيف التايمز البريطاني للتخصصات

أعلن الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حققت إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازاتها المتميزة، وذلك بتصدرها المرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تخصصي العلوم الفيزيائية والعلوم الاجتماعية، وفقًا لتصنيف التايمز البريطاني للتخصصات لعام 2026.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة جاءت ضمن الفئة من 401 إلى 500 عالميًا في العلوم الفيزيائية، وضمن الفئة من 601 إلى 800 عالميًا في العلوم الاجتماعية، كما احتلت الجامعة المرتبة الثانية على مستوى الجامعات المصرية في علوم الحياة والعلوم الهندسية، وجاء ترتيبها عالميًا ضمن الفئة من 401 إلى 500 في علوم الحياة، ومن 501 إلى 600 في العلوم الهندسية.

وأضاف رئيس حامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حصدت أيضًا المرتبة الرابعة على مستوى الجامعات المصرية في تخصصي العلوم الطبية والصحية وعلوم الحاسب الآلي، وجاء ترتيبها عالميًا ضمن الفئة من 601 إلى 800 في كلا التخصصين.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة كفر الشيخ في دعم منظومة التعليم والبحث العلمي، وتطوير الأداء المؤسسي وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى أن التقدم الملحوظ في التصنيفات الدولية يرجع إلى الارتقاء بمستوى البحث العلمي، وتحسين جودة النشر الدولي، وزيادة معدلات الاستشهاد بالأبحاث العلمية، إلى جانب توسيع آفاق التعاون الدولي مع المؤسسات البحثية والصناعية داخل مصر وخارجها.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي (THE) يعتمد على خمسة مجالات رئيسية في تقييم الجامعات، تشمل: التدريس، وبيئة البحث العلمي، وجودة البحث العلمي، والمكانة الدولية، والتطبيق في الصناعة، وذلك من خلال 13 مؤشر أداء ترتبط بالتدريس والبحث ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، بما يتيح إجراء مقارنات شاملة ومتوازنة بين الجامعات على مستوى العالم. كما يأخذ التصنيف في اعتباره عدد شهادات الدكتوراه الممنوحة، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، ونسبة طلاب الدراسات العليا، وتنوع التخصصات، فضلًا عن ميزانية الجامعة ودخلها، بما يعكس قوة ونشاط البيئة البحثية والمؤسسية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن هذا التميز يعكس رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية في دعم التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن ما تحققه الجامعات المصرية بصفة عامة، وجامعة كفر الشيخ بصفة خاصة، في التصنيفات الدولية هو ثمرة سياسات وطنية طموحة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي، ووضع الجامعات المصرية في مصاف الجامعات العالمية.

ووجّه الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم، خالص الشكر والتقدير إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والعاملين بالجامعة، مثمنًا جهودهم المخلصة ودورهم الفاعل في تحقيق هذا الإنجاز، ومؤكدًا أن هذا النجاح يُعد إنجازًا جماعيًا يعكس روح الفريق الواحد داخل الجامعة، ويبرهن على أن جامعة كفر الشيخ تمضي بخطى ثابتة نحو التميز والريادة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسن يونس، المشرف على وحدة التصنيف بجامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة نجحت في تعزيز مكانتها البحثية من خلال زيادة عدد الأبحاث المنشورة في مجلات علمية دولية ذات معامل تأثير مرتفع، وارتفاع نسبة الأبحاث المرجعية ومعدلات الاستشهاد بها عالميًا، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على ترتيب الجامعة في تصنيف التايمز العالمي للتخصصات.