السفير محمد حجازي: سد النهضة عمل عدائي ومصر قادرة على حماية حقوقها المائية
السفير محمد حجازي : لقاء الرئيس السيسي وترامب مهم للغاية وذو دلالات استراتيجية | فيديو
الرئيس السيسي يجري مباحثات مع ترامب على هامش منتدى دافوس
العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار تحسبا لهجوم أمريكي وشيك على إيران
خبط راسها في الحيط.. أب ينهي حياة ابنته في إهناسيا ببني سويف
محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص
لتجنب الظلم وتشويه التاريخ.. خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة» |فيديو
غزة وسد النهضة ولبنان.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب في دافوس؟
تصريح للرئيس السيسي تصدر الإعلام الأمريكي.. وترامب يصفه بـ القائد العظيم| تفاصيل
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
أستاذ أزهري يوضح كيفية التعامل مع الأبناء عند اكتشاف الإلحاد
محافظات

محافظ بني سويف يفتتح معرض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أول معرض ضمن سلسة معارض "أهلاً رمضان"،والذي تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية،وبالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وحدة التنمية الاقتصادية،ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الفضيل،وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض،لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

تفقد المحافظ باكيات وأقسام المعرض المقام بجوار الصالون الأخضر بمدينة بني سويف،ويضم المواد الغذائية والسلع التموينية من سكر وأرز وزيوت،لحوم ومُصنّعات لحوم ودجاج وخضروات وفاكهة وياميش وبيض المائدة وبقوليات ومخللات والدقيق ،حيث يشارك فى المعرض نحو 20 عارضاَ بجانب عارضين لمشروعات صغيرة ممولة من جهاز تنمية المشروعات،ومنتجات تابعة لفرع المجلس القومي للمرأة ، وغيرهم من العارضين والشركات والسلاسل ، بجانب تفقد المنفذ التابع لمؤسسة "حياة كريمة " بجوار المعرض ويضم منتجات لحوم ودواجن بأسعار تنافسية.

وأشاد المحافظ بالمعرض الذي يضم احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية، والتي تتميز بجودتها وأسعارها عن مثيلاتها في الأسواق ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية،مشيرا إلى خطة المحافظة التي يتم تنفيذها حالياً مع اقتراب الشهر الكريم للتوسع في تنظيم وإقامة معارض وشوادر على مستوى المحافظة، ،وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية لطرحها للمستهلكين بأسعار مُخفضة،وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية.

وتبادل المحافظ الحوار مع عدد من المواطنين المترددين على المعرض ، واطمأن منهم على  الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة ،مشيرا إلى أن المعرض يُقام تحت إشراف تام ومُتكامل من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية ،كالصحة والطب البيطري والتموين بالتعاون مع إدارة التعاون والوحدة الاقتصادية بالمحافظة ،ووفق ضوابط ترتكز على تنفيذ الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية ، موجها بالمتابعة.

كما وجه المحافظ باتخاذ ما يلزم  لتنظيم الحركة وتجنب الزحام والتكدس في ظل الإقبال المتوقع على المعرض مع التأكيد على حسن التعامل مع المترددين ، بجانب تكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية للتأكد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والالتزام بالأسعار المعلن عنها والتي تم الاتفاق عليها والتأكيد على الإعلان عن أسعار السلع ووضع لافتات بأسعارها.

رافق المحافظ خلال افتتاح المعرض: حسن جعفر رئيس الغرفة التجاريةببني سويف"عضو مجلس الشيوخ"،المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمد بكري رئيس مدينة بني سويف، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة ، الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري ،  نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ،  عزة بسيوني مدير إدارة تموين البندر،  أشرف حسين رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،  أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بني سويف وأعضاء الغرفة التجارية بمحافظة بني سويف.

بني سوؤف محافظ بني سويف معرض اهلا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا
ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا
ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

