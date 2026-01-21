قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يلوح بخيارات عسكرية ضد حماس..ويؤكد: نزع السلاح شرط أساسي للاستقرار
لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ترامب: سألتقي الرئيس زيلينسكي
إيقافات وغرامات بالجُملة.. عقوبات كاف على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
محافظات

توفير السلع ومتابعة أسعارها.. بني سويف تستعد لاستقبال شهر رمضان

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً موسعا، لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447هــ/2026 ، في إطار تكليفات الحكومة وجهودها في مجال ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية ومتابعة أسعارها بجميع مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الشهر الفضيل

جاء ذلك في حضور، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، النائب حسن جعفر  عضو مجلس الشيوخ رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ،الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ، ومسؤولي الجهات التنفيذية والمعنيين من :رؤساء المدن، ومديري إدارات التموين، فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر ، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، فرع جهاز حماية المستهلك، الزراعة ،التضامن الاجتماعي،الصحة،الطب البيطري، مكتب سلامة الغذاء،مسؤولي الإعلام والمتابعة بديوان عام المحافظة

في مستهل الاجتماع شدد محافظ بني سويف على أهمية وضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة والجهات التنفيذية ، وتعزيز التنسيق لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية بالشكل المطلوب ، وتخفيض أسعارها على قدر الإمكان، وذلك من خلال وضع وتنفيذ حزمة من الإجراءات والآليات لضمان استدامة وتوافر تلك السلع من خلال التوسع في إقامة معارض " أهلاً رمضان " كمنافذ ثابتة بالميادين الرئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وبالتوازي مع توجيه  مزيد من منافذ البيع المتحركة التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية و أمان وسيارات التموين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتغطية المناطق والقرى على مستوى مراكز المحافظة،والتنسيق مع الوحدات المحلية ومسؤولي تلك المنافذ لإعداد خريطة لانتشار تلك المنافذ والإعلان عن أماكنها لجمهور المستهلكين ، لضمان عدالة التوزيع والطرح وتخفيف العبء على المعارض الرئيسية بعواصم المدن.

وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المنتج،والالتزام بالوزن والمواصفات المقررة لجودة الرغيف وتحرير المحاضر للمخالفين ، مشيرا إلى اتخاذ مايلزم  من إجراءات ومتابعة لانتظام سير العمل بالمخابز ، والتي من المقرر أن يتم تعديل مواعيد عملها لتتناسب مع احتياجات وطبيعة الاستهلاك  خلال الشهر الكريم،فضلاً عن متابعة أرصدة الدقيق بشكل مستمر بالتنسيق مع المختصين بالوزارة للتأكيد علي توافر الأرصدة بالكميات الكافية

وفي مجال موقف المواد البترولية والبوتاجاز، كلف المحافظ مسؤولي التموين بمتابعة المواد البترولية  أولا بأول وتوزيع الكميات الواردة منها ، لضمان عدم وجود أية اختناقات بجانب  متابعة موقف البوتاجاز يوميا من خلال الإشراف علي محطات التعبئة بالمحافظة ومعرفة رصيد الغاز الصب الوارد لتلك المحطات

كما تم مناقشة الاستعدادات الخاصة بالقطاع البيطري، حيث تقرر فتح المجازر الحكومية بصفة يومية طوال شهر رمضان، لاستقبال الجزارين والمواطنين، بهدف منع الذبح خارج المجازر، والحفاظ على الصحة العامة، وضمان سلامة اللحوم المعروضة للاستهلاك، مع تكثيف أعمال التفتيش البيطري والرقابة على محال بيع اللحوم والدواجن.

وتم التأكيد على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول من الشوارع والميادين، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، ومراجعة كفاءة الإنارة العامة بالطرق والشوارع الرئيسية، خاصة بمحيط المساجد والساحات المخصصة لصلاة التراويح، بما يسهم في توفير بيئة حضارية للمواطنين، ويضمن أداء الشعائر الدينية في أجواء مناسبة خلال الشهر الكريم.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

صدى البلد

ارتفاع الذهب لـ 5000 دولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمي

البنك المركزي السويسري

سويسرا : استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم

جانب من الاجتماع

عام التحول الكبير.. إشادة أفرو-آسيوية بإدارة أصول الدولة وجذب الاستثمارات

بالصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

