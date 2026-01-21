تعاون أكاديمي بين جامعتي بني سويف وهونج كونج

استقبل الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، البروفيسور چن - رن، الأستاذ بقسم الهندسة الصناعية وهندسة النظم - جامعة هونغ كونغ المتعددة التقنيات (بوليتكنيك)، Department of Industrial and Systems Engineering, The Hong Kong Polytechnic University وذلك في إطار دعم الشراكات الدولية وتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات العالمية المرموقة. جاء ذلك بحضور الدكتور عبداللطيف هشام عميد كلية الزراعة.

وخلال اللقاء، رحّب الدكتور طارق علي بالبروفيسور چن - رن، مؤكدًا اهتمام جامعة بني سويف بالانفتاح على الخبرات الدولية وتبادل المعرفة، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، وتعزيز تصنيف الجامعة إقليميًا ودوليًا. حيث تم مناقشة إمكانات التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتكنولوجية المتقدمة. وتوفير منح ماجستير ودكتوراة للباحثين وتنفيذ برنامج بيني متميز بين الجامعتين حيث تتم الدراسة لمدة عامين بجامعة بني سويف وعامين آخرين بجامعة هونج كونج علي أن يحصل الدارس علي شهادة معتمدة من الجامعتين.

من جانبه، أعرب البروفيسور چن- رن عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بالإمكانات الأكاديمية والبحثية التي تمتلكها الجامعة، ومؤكدًا تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح الأكاديمية للجانبين.

وفي ختام اللقاء، أهدي الدكتور طارق علي، درع الجامعة للبروفيسور تأكيدًا على أهمية استدامة التواصل بين المؤسستين ووضع آليات تنفيذية لتفعيل مجالات التعاون المقترحة خلال المرحلة المقبلة.