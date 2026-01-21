قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انهيار نضال الشافعي فى مراسم تشييع جثمان والدته.. شاهد
مصر تدعم مهمة مجلس السلام لإنهاء النزاع في غزة
النرويج ترفض تلبية دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
مصر ترحب بدعوة ترامب للرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة
تجديد حبس قاتل صغار المنوفية 15 يوما على ذمة التحقيقات
أحمد حسن: الزمالك يتلقى عروضا شفهية لضم حسام عبد المجيد
سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
محافظات

وكل شباب بني سويف يناقش مع وكيل وزارة الإسكان عدداً من الموضوعات والملفات الإنشائية

شباب ورياضة بني سويف
شباب ورياضة بني سويف

في إطار تعزيز التكامل المؤسسي لدفع عجلة التنمية الرياضية بالمحافظة، عقد هشام الجبالي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، اجتماعاً مع وكيل وزارة الإسكان والمرافق، لبحث سبل التعاون المشترك ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية التابعة للمديرية؛ حيث تناول اللقاء استعراضاً شاملاً للملفات الهندسية وخطط التطوير الإنشائي لمراكز الشباب والأندية، وذلك بحضور الدكتور أبو الخير عبد التواب، وكيل المديرية للرياضة، والسيد عاطف عبد الله، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، والسيد أحمد راضي، مسؤول الإنشاءات، لضمان توافق الجدول الزمني للتنفيذ مع معايير الجودة المعتمدة بوزارة الإسكان.

وشهدت الجلسة مناقشات فنية دقيقة حول آليات تذليل العقبات أمام المشروعات القائمة، مع التركيز على تحديث البنية التحتية الرياضية بما يخدم تطلعات شباب المحافظة ويوفر بيئة آمنة لممارسة الأنشطة المختلفة.

أكد "الجبالي" أهمية التنسيق الدائم مع مديرية الإسكان بصفتها الجهة الاستشارية والتنفيذية الأبرز، لضمان إنهاء الأعمال وفقاً للمواصفات القياسية. وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل وتفعيل قنوات اتصال مباشرة بين الطرفين، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة في تطوير المنشآت الرياضية والشبابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

اورمان الشرقية
