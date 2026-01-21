وكل شباب بني سويف يناقش مع وكيل وزارة الإسكان عدداً من الموضوعات والملفات الإنشائية

في إطار تعزيز التكامل المؤسسي لدفع عجلة التنمية الرياضية بالمحافظة، عقد هشام الجبالي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، اجتماعاً مع وكيل وزارة الإسكان والمرافق، لبحث سبل التعاون المشترك ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية التابعة للمديرية؛ حيث تناول اللقاء استعراضاً شاملاً للملفات الهندسية وخطط التطوير الإنشائي لمراكز الشباب والأندية، وذلك بحضور الدكتور أبو الخير عبد التواب، وكيل المديرية للرياضة، والسيد عاطف عبد الله، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، والسيد أحمد راضي، مسؤول الإنشاءات، لضمان توافق الجدول الزمني للتنفيذ مع معايير الجودة المعتمدة بوزارة الإسكان.

وشهدت الجلسة مناقشات فنية دقيقة حول آليات تذليل العقبات أمام المشروعات القائمة، مع التركيز على تحديث البنية التحتية الرياضية بما يخدم تطلعات شباب المحافظة ويوفر بيئة آمنة لممارسة الأنشطة المختلفة.

أكد "الجبالي" أهمية التنسيق الدائم مع مديرية الإسكان بصفتها الجهة الاستشارية والتنفيذية الأبرز، لضمان إنهاء الأعمال وفقاً للمواصفات القياسية. وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل وتفعيل قنوات اتصال مباشرة بين الطرفين، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة في تطوير المنشآت الرياضية والشبابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.