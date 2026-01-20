قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نائب محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة

بني سويف : محمد عبدالحليم

ترأس"بلال حبش"نائب محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة ،ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية ، التي يتم عقدها  بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي، بهدف تعزيز سبل التعاون واستدامته لمناهضة العنف القائم على النوع وتحسين مسار الإحالة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمرأة بمحافظة بني سويف.

حضر الاجتماع :  نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف ، الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ،  أحمد العربي مدير عام مديرية العمل ، وباقي أعضاء اللجنة من الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية من الصحة ، التعليم ، الأوقاف ، الأزهر ، الكنيسة ، الجامعة ، مديرية الأمن ، ولجان الحماية وغيرها.

ناقش نائب المحافظ خطة العمل في الفترة المقبلة، والتي تتضمن تنفيذ حزمة من الإجراءات والخطوات لتفعيل مهام وتكليفات اللجنة،التي تعمل على تنسيق الجهودمتعددة التُخصصات بالقطاعات ووضع سياسات وبروتوكولات مشتركة على المستوى المحلي للعمل على حماية المرأة ضد أشكال العنف في إطار إنشاء الوحدة المُجمعة لحماية المرأة وتدشين مسار الإحالة الوطني ، بجانب إتاحة وتوفير الخدمات داخل القطاعات والتي يراعي فيها اتساقها وفاعليتها للاحتياجات الفعلية للنساء المُعنّفات وفق معايير واضحة لضمان عدم تكرار العنف.

كما وجه نائب المحافظ أعضاء اللجنة بالتركيز على المشكلات المجتمعية التي تواجه المرأة والعمل على حلها، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة لكافة جهود وأنشطة اللجنة ، وعقد اجتماعات دورية بصفة منتظمة للاطلاع على البيانات المُجمعة للوقوف على المُستجدات وتحديد وتقييم المُمارسات الجيدة أو السيئة ، بالإضافة إلى التدريب المُشترك لمُقدمي الخدمة في القطاعات الشريكة.

من جهتها استعرضت مقررة فرع المجلس تقرير أنشطة وجهود اللجنة التنسيقية لمناهضة العنف خلال الفترة الماضية ، وتضمن الإشارة إلى تنفيذ حزمة من الفعاليات والمبادرات والمجهودات ، شملت : حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع ، وتنفيذ حملات ومبادرات : "احترم .. تُحترم" ، الرجال شركاء التوعية والتغيير ، معرض رسومات "المرأة حول العالم "، عقد ندوة بعنوان " آليات مواجهة العنف بين شباب الجامعة"، مسابقة فنية" جامعات بلا عنف".

وتم عقد ورشة عمل لمناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي ، حملة " أنت التفاصيل الحلوة" ، صالون أدبي ، تنظيم ندوة تحت شعار " وعي ومحبة وسلام" ، بجانب تدريب مُنسقى وحدة مناهضة العنف على استقبال وتلقي الشكاوى ،لقاء " صوتك مسموع"، ورشة عن ريادة الأعمال" فكر وبداية "، عقد مؤتمر" احمى نفسك" بتعليم بني سويف، معرض فني " الصورة تحكي " ، ندوة " الأسرة والميزانية..مدخل لترشيد الاستهلاك" ... وغيرها من الجهود والأنشطة والمبادرات التي تم تنفيذها بالتعاون مع كافة الشركاء أعضاء اللجنة.

بني سويف محافظة بني سويف تضامن بني سويف

