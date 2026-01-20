خلال أسبوع.. محافظ بني سويف يناقش جهود أجهزة وإدارات مديرية الزراعة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأهمية المحورية لقطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة الملفات الزراعية على مستوى المحافظة، لا سيما في مجالات الزراعات التعاقدية، والمحاصيل الاستراتيجية، وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي، إلى جانب التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الدوري الذي عرضه المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، متضمنًا جهود وأنشطة المديرية المنفذة خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري، حيث تناول التقرير استمرار العمل في مختلف القطاعات والإدارات التابعة للمديرية، وما تم تنفيذه من إجراءات ميدانية وخدمية لدعم المزارعين وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني.

و في مجال الإنتاج الحيواني تم تنفيذ عدد من المعاينات الميدانية لمزارع ماشية، ودواجن، إلى جانب إصدار ترخيصين لمحال أعلاف، ومعاينة مركز لتجميع الألبان، وذلك في إطار تنظيم النشاط وضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية.

وفيما يخص المحاصيل السكرية، تم متابعة الزراعات ميدانيًا والتواصل المباشر مع المزارعين للوقوف على أية مشكلات تواجههم، مع التأكيد على انتظام الري لحماية النباتات من الأضرار والإصابات، خاصة أعفان الجذور، وفحص النموات والتأكد من خلوها من الإصابات في ظل انخفاض درجات الحرارة.

كما استعرض التقرير جهود إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، والتي شملت متابعة والرد على الشكاوى الواردة من الجهات المختلفة، وتنفيذ المراجعات الدورية والفجائية على الجمعيات الزراعية للتحقق من سلامة تطبيق القوانين والضوابط المنظمة، إلى جانب إعداد تقارير دورية بنتائج وملاحظات أعمال المراجعة على الإدارات المختلفة لعرضها على السلطة المختصة.

وفي مجال المكافحة، تم المرور على الزراعات بمركز ناصر، وتوعية المزارعين بأهم التوصيات الفنية لمكافحة الآفات والأمراض، فضلًا عن تنفيذ دورة تدريبية بعنوان «الاستخدام الأمثل للمبيدات من خلال برنامج المكافحة المتكاملة».

وتضمنت جهود إدارة الإرشاد الزراعي متابعة اللقاءات التنظيمية للمشروع الإيطالي بقرية إفوة -مركز الواسطى-، والمرور على الحقول الإرشادية المنزرعة بمحصول القمح لمتابعة حالة النباتات ومدى التزام المزارعين بالإرشادات الزراعية.

كما واصلت إدارة البساتين المرور على الزراعات البستانية من خضر وفاكهة ونباتات طبية وعطرية، والرد على الشكاوى الواردة، ومتابعة زراعات الموز بمرافقة اللجنة العلمية لمكافحة مرضي التورد والتبرقش، إلى جانب المرور على الصوب الزراعية والمشاتل ومتابعة التراخيص والإحلال والتجديد.

وفيما يتعلق بملف الأراضي والمياه، أشار التقرير إلى مشاركة المديرية في اجتماع لجنة الري والصرف بديوان عام المحافظة لمناقشة استعاضة تكاليف مشروعات الري والصرف، وموافاة الإدارة العامة ببيانات للمتعدين على مجرى نهر النيل لتحصيل قيمة المخالفات، فضلًا عن حسم شكوى خاصة بتطهير مسقى بناحية دموشيا بمركز بني سويف، حيث تم التنسيق مع جهات تحسين الأراضي وتطهير المسقى بالكامل.

كما استعرض التقرير بيان تقدم الزراعات الشتوية حتى 14 يناير الجاري، حيث بلغت المساحات المنزرعة 91 ألفًا و388 فدان قمح، و45 ألفًا و694 فدان برسيم، و24 ألفًا و296 فدان بنجر، و9 آلاف و714 فدان بصل، و10 آلاف و868 فدان ثوم، و1429 فدان طماطم، و16 ألفًا و88 فدان بطاطس، و1189 فدان شيح، و377 فدان نعناع، و826 فدان بقدونس، وغيرها.

وتناول التقرير موقف منظومة كارت الفلاح بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي عدد الاستمارات المسجلة حتى الآن 277 ألفًا و161 استمارة، بينما بلغ عدد الاستمارات المعتمدة 277 ألفًا و151 استمارة، إلى جانب عرض بيان حركة الأسمدة الصيفي، والذي أوضح أن الكميات المنصرفة منذ بداية الموسم وحتى تاريخه بلغت 19 ألفًا و740.60 طن يوريا ونترات.