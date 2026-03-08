الخارجية: نتضامن مع الخليج والدول العربية في مواجهة الاعتداءات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي قال لنظيره السعودي، إن التمادي في التصعيد الراهن يضع أمن المنطقة أمام منعطف خطير.



وأكد وزير الخارجية، على ضرورة تغليب مسارات التهدئة لمنع انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع، وأن الخطورة البالغة لاستمرار العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.



وأضاف وزير الخارجية، أننا نتضامن مع دول الخليج العربي والدول العربية كافة في مواجهة الاعتداءات، وأن مصر تؤكد مركزية أمن الخليج للأمن القومي المصري.



وتابع وزير الخارجية، أننا نرفض أي محاولات أو ذرائع لتبرير الاعتداءات أو المساس بسيادة الدول الشقيقة.



