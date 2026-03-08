إيقاف أعمال بناء مخالفة وإزالة شدة خشبية بمنطقة مجاويش جنوب الغردقة

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة ميدانية أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالفة وإزالة شدة خشبية بمنطقة مجاويش، مع مصادرة المعدات المستخدمة في المخالفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري لمخالفات البناء ومنع التعديات وفرض هيبة القانون، وفي إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على التخطيط العمراني ومنع البناء العشوائي.

وجاءت الحملة بتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث قاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، جولة ميدانية داخل نطاق الحي، تم خلالها رصد إزالة شدة خشبية بمساحة 110 أمتار مربعة أُقيمت تمهيدًا لصب سقف مدخل إحدى الفيلات على نسبة الفراغ بالمخالفة للتراخيص الصادرة.

كما تم خلال الجولة إيقاف أعمال بناء وتشطيبات بإحدى الفيلات بالمنطقة لعدم الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تبين شروع مالك العقار في تنفيذ الأعمال دون استخراج رخصة مهمات عمارة أو إشغال طريق، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة لضمان عدم تكرارها، مشددًا على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء حفاظًا على سلامة المواطنين والتخطيط العمراني للمدينة.

وأشار اللواء أحمد جبر إلى استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة داخل نطاق الحي لرصد أي محاولات للبناء المخالف والتعامل الفوري معها في مهدها.