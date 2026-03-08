زراعة الغربية تشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي بزفتي والمحلة

أعلنت مديرية الزراعة بالغربية، اليوم عن انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من "الموجة 28" للإزالات، وذلك بتوجيهات مباشرة من المهندس حسام الدين محفوظ ، وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

تفاصيل الحملات

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة إعلاء سيادة القانون والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، وبناءً على تعليمات علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، واللواء دكتورعلاء عبد المعطي ، محافظ الغربية، بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي.

تحرك تنفيذي عاجل

كما شهدت الحملة تنسيقاً بين أجهزة مديرية الزراعة ، والأجهزة الأمنية والوحدات المحلية ، حيث استهدفت المخالفات بنواحي مركزي المحلة الكبرى وزفتى.

وقد أسفرت جهود الحملة عن إزالة (22) حالة تعدٍ ومخالفة بناء متنوعة على الأراضي الزراعية في مهدها.

كما تم استرداد مساحة إجمالية بلغت واحد فدان و8 قراريط من أجود الأراضي الزراعية ، وإعادتها لصلاحيتها للزراعة.

إزالة تعديات ومخالفات البناء

من جانبه، أكد المهندس حسام الدين محفوظ ، وكيل وزارة الزراعة ، أن المديرية تعمل بنظام الرصد الميداني من خلال غرف العمليات بالمديرية والإدارات الزراعية ، على مدار الساعة لمنع وقوع أي تعديات جديدة ، مشدداً على أنه لا تهاون مع أي مخالف ، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة ، وإن الحفاظ على الرقعة الزراعية هو قضية أمن قومي ، ولن نسمح بأي محاولة لتجريف أو تبوير الأراضي التي هي عصب الإقتصاد المصري ، والحملات مستمرة والمتابعة لحظية لمنع وقوع أي مخالفة في مهدها.

ردع مخالفين

وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من الحملات المستمرة التي تهدف إلى القضاء تماماً على ظاهرة البناء العشوائي فوق الرقعة الزراعية ، وضمان حماية حقوق الأجيال القادمة في الموارد الغذائية للوطن.