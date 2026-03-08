لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

كشف الإعلامي كريم حسن شحاته، عن تدخل ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الشرفي لحل الأزمة المالية الخاصة بمستحقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد شحاته خلال تصريحات تليفزيونية: ممدوح عباس له دور كبير في النتائج المميزة التي قدمها الفريق الفترة الأخيرة وأرى أنها معجزة وفق المعطيات لكل فريق.

وأوضح : ممدوح عباس له دور كبير في معجزة نادي الزمالك لأنه يمثل حائط صد مالي ضخم ويساعد الفريق ماليا وحل جزء من أزمة مستحقاته المالية.

وأكمل:ممدوح عباس يدفع حوالي 150 لـ 170 مليون جنيه قيمة مستحقات لاعبي الفريق حتى نهاية الموسم.

وأردف: معتمد جمال له أيضا دور كبير في لم شمل الفريق وظهور بعض اللاعبين المميزين في الشباب وتصعيدهم بجانب تحسن أداء لاعبي الفريق.

واختتم كريم حسن شحاته تصريحاته قائلا :جماهير نادي الزمالك هي رقم واحد في انجازات الفريق الأخيرة ودورهم وإخلاصهم ووقوفهم بجانب الفريق.