إستجابة للأهالي| قرار جديد من التعليم بشأن موعد امتحانات شهر مارس 2026

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً ، أعلنت خلاله استجابتها لمطالب أولياء الأمور بشأن موعد امتحانات شهر مارس 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اجراء امتحانات شهر مارس 2026 اعتبارا من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد.

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات ، إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026

امتحانات شهر مارس 2026 .. معلومات هامة عنها

يقوم مديري الإدارات التعليمية بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرية امتحانات شهر مارس 2026

يقوم الموجه الأول بكل إدارة تعليمية لكل مادة دراسية بوضع امتحانات شهر مارس 2026 وفقا للتعليمات الواردة من مستشاري المواد المختلفة بالوزارة

في امتحانات شهر مارس 2026 يراعى مواصفات امتحانات طلاب الدمج

تحفظ أوراق إجابة امتحانات شهر مارس 2026 في كنترول المدرسة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد

يتم اداء امتحانات شهر مارس 2026 خلال اليوم الدراسي ويتم استكمال باقي اليوم الدراس بشكل طبيعي وفقا لجدول المدرسة

يتم إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 في مكان بارز بالمدرسة يكون واضحاً للطلاب وأولياء الأمور

أسئلة امتحانات شهر مارس 2026 تكون مما درسه الطالب من بداية الاسبوع الأول حتى نهاية الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني

يتم عمل 3 نماذج لكل امتحان من امتحانات شهر مارس 2026

وكانت قد نشرت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، تنويها عاجلا لجميع الطلاب ، شددت خلاله على ورود تعليمات مشددة من وزارة التربية والتعليم ، تنص على ضرورة الإلتزام بمنع الموبايل في المدارس

وقالت المدارس :​بناءاً على التعليمات الوزارية وحرصاً على توفير بيئة تعليمية تركز على التحصيل الدراسي وبناء المهارات الإجتماعية ، نود التذكير بقرار منع استخدام الهاتف المحمول داخل الحرم المدرسي ، لتقليل التشتت وحماية الخصوصية وتشجيع التفاعل المباشر بين الطلاب.

وأضافت المدارس : يُرجى الإلتزام بعدم إحضار الهاتف المحمول ونرجوا من السادة أولياء الأمور متابعة ذلك