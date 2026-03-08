المهندس سامح الغزولي: إجراءات جديدة لتيسير التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

أكد المهندس سامح الغزولي خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة أن هناك إجراءات وتعديلات جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين استوفوا الشروط القانونية.

وأوضح الغزولي في تصريحاته لصباح البلد أن من أبرز هذه التعديلات الذي ينتظرها المواطن هو نموذج 8، الذي سيمنح الحاصلين عليه الحق القانوني في صب الأسقف والتعلية، مما يعزز فرص المواطنين في استكمال بناء منازلهم دون مشاكل قانونية.

وأضاف أنه بموجب هذه التعديلات، ستتمكن العديد من الأسر من العودة إلى مواقع البناء الخاصة بها في أقرب وقت ممكن.

وأشار المهندس سامح الغزولي إلى أن استكمال البناء للمواطنين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم يتصدر أولويات الأجندة التشريعية الحالية، حيث يجري حالياً دراسة مقترحات لتعديل بعض بنود قانون التصالح بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين وتقليل التعقيدات البيروقراطية.

وأكد الغزولي أن هذه التعديلات ستساهم بشكل كبير في تسريع إجراءات التصالح، وتوفير بيئة قانونية آمنة للمواطنين، مما سيعزز استقرار سوق العقارات ويزيد من فرص تطوير المشاريع العقارية المتوقفة.