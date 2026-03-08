قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
الخطوط الجوية القطرية: تسيير رحلات محدودة من وإلى الدوحة

الدوحة
الدوحة
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخطوط الجوية القطرية" أنها تسير رحلات محدودة من وإلى الدوحة.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، عن مصادر في الدوحة أن السلطات القطرية طلبت من موظفي السفارة الإيرانية مغادرة البلاد خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعا.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن عدداً من الأشخاص المرتبطين بالسفارة الإيرانية كانوا يخططون للبقاء في قطر بشكل مؤقت، إلا أن فنادق البلاد رفضت استقبالهم تنفيذاً لتعليمات حكومية واضحة، ما وضعهم أمام خيار المغادرة السريعة.

يأتي هذا القرار بعد أيام من دعوة أمير قطر طهران إلى وقف الهجمات التي طالت الأراضي القطرية، والتي تسببت في أضرار كبيرة.

وأدت الهجمات إلى إغلاق أكبر حقل للغاز الطبيعي في قطر، وهو أيضاً من بين أكبر حقول الغاز في العالم، الأمر الذي أثار قلقاً واسعاً بشأن استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وحذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من تداعيات خطيرة للصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، مؤكداً في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” أن استمرار التوتر قد يدفع جميع مصدري النفط والغاز في الخليج إلى وقف الإنتاج خلال أيام.

وأشار الكعبي إلى أن المنطقة تعد شرياناً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية وطرق الشحن، وأن أي اضطراب واسع فيها قد يقود إلى “انهيار اقتصادات العالم”.

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

