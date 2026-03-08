الخطوط الجوية القطرية: تسيير رحلات محدودة من وإلى الدوحة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخطوط الجوية القطرية" أنها تسير رحلات محدودة من وإلى الدوحة.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، عن مصادر في الدوحة أن السلطات القطرية طلبت من موظفي السفارة الإيرانية مغادرة البلاد خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعا.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن عدداً من الأشخاص المرتبطين بالسفارة الإيرانية كانوا يخططون للبقاء في قطر بشكل مؤقت، إلا أن فنادق البلاد رفضت استقبالهم تنفيذاً لتعليمات حكومية واضحة، ما وضعهم أمام خيار المغادرة السريعة.

يأتي هذا القرار بعد أيام من دعوة أمير قطر طهران إلى وقف الهجمات التي طالت الأراضي القطرية، والتي تسببت في أضرار كبيرة.

وأدت الهجمات إلى إغلاق أكبر حقل للغاز الطبيعي في قطر، وهو أيضاً من بين أكبر حقول الغاز في العالم، الأمر الذي أثار قلقاً واسعاً بشأن استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وحذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من تداعيات خطيرة للصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، مؤكداً في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” أن استمرار التوتر قد يدفع جميع مصدري النفط والغاز في الخليج إلى وقف الإنتاج خلال أيام.

وأشار الكعبي إلى أن المنطقة تعد شرياناً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية وطرق الشحن، وأن أي اضطراب واسع فيها قد يقود إلى “انهيار اقتصادات العالم”.