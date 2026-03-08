الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على رحلة تونس لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

يواصل مسؤولو الأهلي تجهيز الترتيبات النهائية لرحلة الفريق إلى تونس، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكلّف النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي برئاسة بعثة الفريق في تونس، حيث بدأ التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة ييس توروب المدير الفني للفريق، إلى جانب وليد صلاح الدين مدير الكرة، من أجل ترتيب كافة تفاصيل الرحلة المرتقبة.

ويعمل عبد الحفيظ بالتعاون مع الجهاز الإداري للنادي والسفارة المصرية في تونس على إنهاء جميع الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة والتنقلات وملاعب التدريب، قبل سفر الفريق يوم 13 مارس الجاري، وذلك لضمان توفير أفضل الأجواء للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

كما تم الاستقرار على فندق إقامة البعثة في العاصمة التونسية بعد التنسيق مع إدارة الكرة بالنادي، حيث فضل مسؤولو الأهلي اختيار فندق يقع في منطقة هادئة على أطراف العاصمة للحفاظ على تركيز اللاعبين قبل اللقاء المرتقب.

موعد مباراتي الأهلي والترجي

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الذهاب على ملعب ملعب رادس في تونس، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الأحد 15 مارس بتوقيت القاهرة.

في المقابل، تقام مباراة الإياب بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة التاسعة مساءً، لكنها ستقام دون حضور جماهيري للأهلي تنفيذًا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمعاقبة جماهير النادي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات.