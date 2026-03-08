قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
كريم فؤاد ليس وحده.. نجوم الأهلي والكرة المصرية: «ترجع أقوى يا بطل»
بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات
دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية ومسيرات يُزعم أنها قادمة من لبنان
فاينانشيال تايمز: واشنطن تواجه خطر صدمة نفطية وسط تصاعد التوتر مع إيران وتراجع الاحتياطي
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران
إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين
الإفتاء: العشر الأواخر من رمضان تبدأ ليلة الثلاثاء.. اغتنموا الفرصة
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في محيط مدينة يزد وسط البلاد
تقرير: واشنطن تبحث إرسال قوات خاصة أمريكية إلى إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب
لبس العيد صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الفطر 2026
في يومها العالمي.. المرأة المصرية قصة صمود وتمكين عبر العصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد واقعة زيزو.. غضب التغييرات يشعل غرفة ملابس الأهلي.. والإدارة تلوح بعقوبات استثنائية

زيزو
زيزو

يسود داخل النادي الأهلي حالة من التركيز والانضباط مع دخول الموسم مراحله الحاسمة في ظل سعي الفريق للحفاظ على استقراره الفني خلال المنافسة على بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي يييس توروب وجه تحذيراً واضحاً للاعبي الفريق خلال الأيام الماضية بشأن الاعتراض أو إظهار الانفعال أثناء الخروج في التغييرات خلال المباريات وهي الظاهرة التي ظهرت بشكل ملحوظ في المواجهتين الأخيرتين أمام زد إف سي والمقاولون العرب وكان آخرها موقف احمد زيزو مع المدير الفنى عقب استبداله فى مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون .

تحذير دون عقوبات

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن إدارة الكرة والجهاز الفني فضلا التعامل مع الموقف بنوع من الهدوء في هذه المرحلة مؤكداً أنه لم يتم توقيع أي عقوبات على الثلاثي إمام عاشور أو طاهر محمد طاهر أو أحمد مصطفى زيزو رغم ظهور بعض ردود الفعل الانفعالية خلال التغييرات.

وأشار المصدر إلى أن ما حدث تم التعامل معه باعتباره موقفاً طبيعياً نابعاً من رغبة اللاعبين في تقديم الأفضل وليس اعتراضاً على قرارات الجهاز الفني موضحاً أن هناك قناعة داخل الجهاز الفني بأن حزن اللاعبين مرتبط برغبتهم في تحسين مستواهم الفني ومساعدة الفريق على تحقيق نتائج أفضل.

ومع ذلك شددت إدارة الكرة على أن التحذير الذي تم توجيهه للاعبين يمثل "الفرصة الأخيرة" مع ضرورة الالتزام الكامل بالهدوء وعدم إظهار أي اعتراض خلال المباريات مهما كانت الظروف أو المبررات.

لائحة طوارئ

وأكد المصدر أن إدارة الكرة داخل الأهلي لن تتهاون مع أي تجاوزات خلال المرحلة المقبلة خاصة مع حساسية المنافسات المتبقية في الموسم الحالي.

وأشار إلى أن النادي قد يلجأ إلى تطبيق ما يمكن وصفه بـ"لائحة طوارئ" تتضمن عقوبات مشددة قد تتجاوز ما هو منصوص عليه في اللائحة الداخلية للفريق وذلك في حال تكرار أي سلوك قد يؤثر على استقرار الفريق أو صورته داخل الملعب.

كما لفت إلى أن مدير الكرة وليد صلاح الدين يمتلك صلاحيات بالتنسيق مع الجهاز الفني والمشرف العام على الكرة لتطبيق عقوبات إضافية حال حدوث أي تجاوزات أو تأثير سلبي على نتائج الفريق في المباريات المقبلة.

تركيز كامل على حسم البطولات

ويأتي هذا التحرك الإداري والفني في إطار رغبة الأهلي في الحفاظ على حالة الانضباط داخل غرفة الملابس خصوصاً مع اشتداد المنافسة في البطولات المحلية والقارية.

ويضع الجهاز الفني نصب عينيه هدف حصد لقبي الدوري ودوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وهو ما يتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط من جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش

وعلى صعيد الاستعدادات استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء أمس بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد عثمان أحمد عثمان.

ويستعد الأهلي لمواجهة مهمة أمام طلائع الجيش غد الإثنين على ملعب استاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت التدريبات تركيزاً كبيراً من الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية والفنية في محاولة لمواصلة الانتصارات وتقليص الفارق في جدول الترتيب.

النادي الأهلي الأهلي الدوري دوري أبطال أفريقيا يييس توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

محمد صلاح

محمد صلاح يتفوق على أسطورة مانشستر يونايتد برقم قياسي

الضحية

أوردر أحذية مش أكل .. مفاجأة في فيديو الدليفري الصادم | تفاصيل مثيرة وتصريحات خاصة

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تثير قلق الجمهور

كريم فهمي

الفنان كريم فهمي يكشف عن الأنسب لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

ترشيحاتنا

مجمع كهنة

مجمع كهنة إيبارشية شرق المنيا يعقد اجتماعه الدوري ويحتفل بذكرى تجليس الأنبا فام

مجمع كهنة

مجمع كهنة إيبارشية مطاي يناقش ترتيبات الخدمة ويهنئ الأنبا جوارجيوس بعيد رهبنته

عقار

موافقة الرقابة المالية على تأسيس ذراع لإدارة الصناديق وترويج الاكتتابات ضمن منظومة استثمار عقاري متكاملة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد