بعد واقعة زيزو.. غضب التغييرات يشعل غرفة ملابس الأهلي.. والإدارة تلوح بعقوبات استثنائية

يسود داخل النادي الأهلي حالة من التركيز والانضباط مع دخول الموسم مراحله الحاسمة في ظل سعي الفريق للحفاظ على استقراره الفني خلال المنافسة على بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي يييس توروب وجه تحذيراً واضحاً للاعبي الفريق خلال الأيام الماضية بشأن الاعتراض أو إظهار الانفعال أثناء الخروج في التغييرات خلال المباريات وهي الظاهرة التي ظهرت بشكل ملحوظ في المواجهتين الأخيرتين أمام زد إف سي والمقاولون العرب وكان آخرها موقف احمد زيزو مع المدير الفنى عقب استبداله فى مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون .

تحذير دون عقوبات

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن إدارة الكرة والجهاز الفني فضلا التعامل مع الموقف بنوع من الهدوء في هذه المرحلة مؤكداً أنه لم يتم توقيع أي عقوبات على الثلاثي إمام عاشور أو طاهر محمد طاهر أو أحمد مصطفى زيزو رغم ظهور بعض ردود الفعل الانفعالية خلال التغييرات.

وأشار المصدر إلى أن ما حدث تم التعامل معه باعتباره موقفاً طبيعياً نابعاً من رغبة اللاعبين في تقديم الأفضل وليس اعتراضاً على قرارات الجهاز الفني موضحاً أن هناك قناعة داخل الجهاز الفني بأن حزن اللاعبين مرتبط برغبتهم في تحسين مستواهم الفني ومساعدة الفريق على تحقيق نتائج أفضل.

ومع ذلك شددت إدارة الكرة على أن التحذير الذي تم توجيهه للاعبين يمثل "الفرصة الأخيرة" مع ضرورة الالتزام الكامل بالهدوء وعدم إظهار أي اعتراض خلال المباريات مهما كانت الظروف أو المبررات.

لائحة طوارئ

وأكد المصدر أن إدارة الكرة داخل الأهلي لن تتهاون مع أي تجاوزات خلال المرحلة المقبلة خاصة مع حساسية المنافسات المتبقية في الموسم الحالي.

وأشار إلى أن النادي قد يلجأ إلى تطبيق ما يمكن وصفه بـ"لائحة طوارئ" تتضمن عقوبات مشددة قد تتجاوز ما هو منصوص عليه في اللائحة الداخلية للفريق وذلك في حال تكرار أي سلوك قد يؤثر على استقرار الفريق أو صورته داخل الملعب.

كما لفت إلى أن مدير الكرة وليد صلاح الدين يمتلك صلاحيات بالتنسيق مع الجهاز الفني والمشرف العام على الكرة لتطبيق عقوبات إضافية حال حدوث أي تجاوزات أو تأثير سلبي على نتائج الفريق في المباريات المقبلة.

تركيز كامل على حسم البطولات

ويأتي هذا التحرك الإداري والفني في إطار رغبة الأهلي في الحفاظ على حالة الانضباط داخل غرفة الملابس خصوصاً مع اشتداد المنافسة في البطولات المحلية والقارية.

ويضع الجهاز الفني نصب عينيه هدف حصد لقبي الدوري ودوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وهو ما يتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط من جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش

وعلى صعيد الاستعدادات استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء أمس بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد عثمان أحمد عثمان.

ويستعد الأهلي لمواجهة مهمة أمام طلائع الجيش غد الإثنين على ملعب استاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت التدريبات تركيزاً كبيراً من الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية والفنية في محاولة لمواصلة الانتصارات وتقليص الفارق في جدول الترتيب.