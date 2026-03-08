هل انتهت مفاوضات ڤالنسيا الإسباني مع ديانج؟.. وكيله يكشف مفاجأة

كشف خالد مغربي وكيل المالي أليو ديانج نجم خط وسط الأهلي ما تردد عن توقف مفاوضات فالنسيا الإسباني مع اللاعب.

وقال مغربي في تصريحات إذاعية: مفاوضات ڤالنسيا مع اللاعب مازالت مستمرة والصحافه الإسبانية لا تتحرى الدقة، ما تردد عن توقف مفاوضات فالنسيا مع ديانج جانبه الصواب من الصحافة الإسبانية

وتابع: اللاعب لم يجري الكشف الطبي للنادي الإسباني حتى الآن و من الوارد انتقاله للنادي الصيف المقبل.

مفاوضات ديانج مع الأهلي

وكشف وكيل ديانج مفاوضات تجديد تعاقد اللاعب مع الأهلي لم تنتهي مؤكدا أن الأولوية في مصر هو الأهلي لأنه يرتبط بعلاقة قوية مع النادي.

وأضاف: مفاوضات التجديد قائمة ولم تنتهي، ولكن اولوية اللاعب هي الاحتراف الأوروبي، الآولوية للاعب هي الإنتقال الي أوروبا ولكن لن يلعب في مصر إلا للأهلي.