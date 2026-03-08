قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
كريم فؤاد ليس وحده.. نجوم الأهلي والكرة المصرية: «ترجع أقوى يا بطل»
بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات
دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية ومسيرات يُزعم أنها قادمة من لبنان
فاينانشيال تايمز: واشنطن تواجه خطر صدمة نفطية وسط تصاعد التوتر مع إيران وتراجع الاحتياطي
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران
إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين
الإفتاء: العشر الأواخر من رمضان تبدأ ليلة الثلاثاء.. اغتنموا الفرصة
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في محيط مدينة يزد وسط البلاد
تقرير: واشنطن تبحث إرسال قوات خاصة أمريكية إلى إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب
لبس العيد صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الفطر 2026
في يومها العالمي.. المرأة المصرية قصة صمود وتمكين عبر العصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: اتفاق أولي داخل مجلس الخبراء بشأن المرشد الأعلى الجديد

أرشيفية
أرشيفية

كشف عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، ميرباقري، أن غالبية أعضاء المجلس توصلوا إلى اتفاق مبدئي حول الشخصية التي يمكن أن تتولى منصب المرشد الأعلى خلفاً لـعلي خامنئي. 

وأوضح أن هناك توافقاً عاماً داخل المجلس بشأن هذا الملف، إلا أن بعض المسائل لا تزال قيد المعالجة، حيث يجري العمل حالياً على تجاوز العقبات المتبقية قبل حسم القرار بشكل نهائي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف عدة مجمعات لتخزين الوقود تستخدم في العاصمة الإيرانية طهران.

وجاء في بيان: "تستخدم القوات العسكرية للنظام الإيراني خزانات الوقود هذه بشكل مباشر ومتكرر لتشغيل البنية التحتية العسكرية".

وأضاف الاحتلال: "من خلالها يقوم النظام الإيراني بتوزيع الوقود على مختلف المستهلكين، بما في ذلك الكيانات العسكرية في إيران".

ويقول الجيش الإسرائيلي إن هذه ضربة "هامة" تشكل "خطوة إضافية في تعميق الضرر الذي لحق بالبنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني".

وأشار البيان: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بعزم من أجل إضعاف قدرات النظام بشكل كبير وإزالة التهديدات".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل لديها الكثير من المفاجآت خلال المرحلة التالية من عمليتها في إيران.

وأضاف نتنياهو، خلال كلمة عبر الفيديو، أن "لدى إسرائيل خطة منهجية للقضاء على النظام الإيراني"، مشيرًا إلى أن "جيشه سيواصل الحرب على إيران بكل قوته". وأكد أن "سلاح الجو سيطر بشكل شبه كامل على المجال الجوي الإيراني، وعناصر الحرس الثوري الإيراني الذين سيلقون أسلحتهم لن يتعرضوا للأذى".

وتابع نتنياهو: "نقف إلى جانب كل الدول التي تعرضت لهجوم من إيران، وكثيرون يتواصلون معنا".

مجلس خبراء القيادة في إيران إيران منصب المرشد الأعلى علي خامنئي جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

محمد صلاح

محمد صلاح يتفوق على أسطورة مانشستر يونايتد برقم قياسي

الضحية

أوردر أحذية مش أكل .. مفاجأة في فيديو الدليفري الصادم | تفاصيل مثيرة وتصريحات خاصة

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تثير قلق الجمهور

كريم فهمي

الفنان كريم فهمي يكشف عن الأنسب لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

ترشيحاتنا

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب: عمرو سعد لم ينشغل سوى بفنه ولا عنده لجان ولا بيعمل مسابقات

أشرف زكي

نقابة المهن التمثيلية تدعو لوقف التراشق بين الفنانين على السوشيال ميديا

غادة إبراهيم

الفن مش بياكل عيش.. غادة إبراهيم: لولا ميراث أبويا كنت شحت.. والناس بتحب صراحتي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد