شباب ورياضة بني سويف: انطلاق الاختبارات التأهيلية لاختيار منتخب المحافظة للعباقرة

في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد ببناء الإنسان وتنمية القدرات الذهنية للنشء، انطلقت اليوم بمركز شباب صلاح سالم بمحافظة بني سويف، فعاليات الاختبارات التأهيلية لاختيار الفريق الرسمي الذي سيمثل المحافظة في برنامج "العباقرة".

تأتي هذه الخطوة بالتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والمحافظة، لاختيار أفضل العناصر الشبابية القادرة على المنافسة في المحافل الثقافية الكبرى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبإشراف مباشر من هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، ناصر رمضان وكيل الشباب، أحمد يحيى مدير إدارة تنمية الشباب، وفريق عمل الأخصائيين بالإدارة.

وتعتمد المنافسات التي انطلقت يوم الأحد 18 يناير 2026، على نظام تقييم دقيق يستهدف قياس الموسوعية الثقافية لدى المتقدمين؛ حيث يرتكز الاختبار الورقي الفردي على ثمانية محاور أساسية تشمل (التاريخ، الجغرافيا، العلوم، الأدب، الفنون، الرياضة، الثقافة العامة، والمعلومات العامة). وقد وضعت اللجنة المنظمة نظاماً يتسم بالمرونة والسرعة، حيث يخضع المتسابق للاختبار لمدة 10 دقائق فور وصوله إلى المقر بمقر مركز شباب صلاح سالم، والذي يفتح أبوابه حتى الساعة الرابعة عصراً، وذلك لضمان تكافؤ الفرص واكتشاف أصحاب أعلى الدرجات والقدرات الذهنية المتميزة.

ومن جانبه، أكدت اللجنة المشرفة على الاختبارات أن التقييم سيتم بكل شفافية لاختيار "منتخب بني سويف للعباقرة"، حيث سيتم التواصل مع المتميزين ممن حصدوا أعلى النتائج لتمثيل المحافظة رسمياً. وتأتي هذه المسابقات ضمن استراتيجية الدولة لتمكين الشباب وتنمية مهارات البحث والاطلاع، وتحويل مراكز الشباب إلى منارات إشعاع ثقافي وعلمي تساهم في تقديم نماذج مشرفة ترفع اسم "بني سويف" عالياً في كبرى المسابقات المعرفية على مستوى الجمهورية.



