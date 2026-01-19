قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شباب ورياضة بني سويف: انطلاق الاختبارات التأهيلية لاختيار منتخب المحافظة للعباقرة

شباب ورياضة بني سويف
شباب ورياضة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد ببناء الإنسان وتنمية القدرات الذهنية للنشء، انطلقت اليوم بمركز شباب صلاح سالم بمحافظة بني سويف، فعاليات الاختبارات التأهيلية لاختيار الفريق الرسمي الذي سيمثل المحافظة في برنامج "العباقرة". 

تأتي هذه الخطوة بالتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والمحافظة، لاختيار أفضل العناصر الشبابية القادرة على المنافسة في المحافل الثقافية الكبرى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبإشراف مباشر من هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، ناصر رمضان وكيل الشباب، أحمد يحيى مدير إدارة تنمية الشباب، وفريق عمل الأخصائيين بالإدارة.

وتعتمد المنافسات التي انطلقت يوم الأحد 18 يناير 2026، على نظام تقييم دقيق يستهدف قياس الموسوعية الثقافية لدى المتقدمين؛ حيث يرتكز الاختبار الورقي الفردي على ثمانية محاور أساسية تشمل (التاريخ، الجغرافيا، العلوم، الأدب، الفنون، الرياضة، الثقافة العامة، والمعلومات العامة). وقد وضعت اللجنة المنظمة نظاماً يتسم بالمرونة والسرعة، حيث يخضع المتسابق للاختبار لمدة 10 دقائق فور وصوله إلى المقر بمقر مركز شباب صلاح سالم، والذي يفتح أبوابه حتى الساعة الرابعة عصراً، وذلك لضمان تكافؤ الفرص واكتشاف أصحاب أعلى الدرجات والقدرات الذهنية المتميزة.

ومن جانبه، أكدت اللجنة المشرفة على الاختبارات أن التقييم سيتم بكل شفافية لاختيار "منتخب بني سويف للعباقرة"، حيث سيتم التواصل مع المتميزين ممن حصدوا أعلى النتائج لتمثيل المحافظة رسمياً. وتأتي هذه المسابقات ضمن استراتيجية الدولة لتمكين الشباب وتنمية مهارات البحث والاطلاع، وتحويل مراكز الشباب إلى منارات إشعاع ثقافي وعلمي تساهم في تقديم نماذج مشرفة ترفع اسم "بني سويف" عالياً في كبرى المسابقات المعرفية على مستوى الجمهورية.


 

بني سويف شبابورياضة محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يترأس قداس عيد الغطاس ويتأمل في روحانية نهر الأردن

وزير التربية والتعليم

إعلان أسماء المرشحين لمسابقة المدير الفعال ومقابلات شخصية بالتعليم.. 26 يناير

رئيسة المجلس القومي للمرأة تستقبل بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)

رئيسة القومي للمرأة تستقبل بعثة الوكالة الكورية لبحث التعاون المشترك

بالصور

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد