السكرتير العام لمحافظة بني سويف يعقد اجتماعًا لتذليل معوقات الاستثمار في المناطق الصناعية

عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت محافظ بني سويف ،اجتماعاُ اليوم، بأعضاء اللجنة الخاصة بتذليل معوقات الاستثمار ودراسة طلبات التنازل وتعديل الشكل القانوني والسمة التجارية للمشروعات بالمناطق الصناعية داخل المحافظة.

جاء ذلك بحضور : محمد أبو الفتوح مدير الشؤون القانونية بالمحافظة، سلمى فتحي مدير إدارة الاستثمار، عماد ربيع مدير الشؤون المالية، دعاء هلال مدير منطقة كوم أبوراضي الصناعية.

ناقش السكرتير العام الطلب المقدم من أحد مستثمري المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بشأن تغيير السمة التجارية لمشروعه المخصص بقطاع الصناعات الهندسية، حيث تم استعراض ودراسة المستندات القانونية المقدمة في هذا الشأن، مع تطبيق الاشتراطات اللازمة وفقًا للقانون والضوابط المنظمة، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة ودعم الجدية في الاستثمار.