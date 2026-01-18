قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

سكرتير عام بني سويف يلتقى لجنة اختيار الأمهات المثاليات من العاملين بالمحافظة

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

عقد السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء حازم عزت، اجتماعاً بلجنة فحص ملفات المتقدمات لمسابقة الأم المثالية، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لاختيار الأمهات المثاليات العاملات بالديوان العام للمحافظة ومجالس المدن والقرى ومديريات الخدمات التابعة لديوان عام المحافظة.

حضر الاجتماع من إدارات الديوان العام : الدكتورة شيماء كرم  مدير وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص ، و أحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد  البشرية، وسيد سعد مدير وحدة شؤون ذوي الإعاقة،  رمضان فضل الله _الإدارة العامة للمتابعة ، وهند مصطفي _الإدارة العامة للشؤون المالية ، الأستاذة شيماء جمال _الإدارة العامة للشؤون القانونية

وخلال الاجتماع تم استعراض وبحث آليات تقييم اختيار الأمهات المثاليات ، في ضوء المعايير والضوابط التي تضمنها الإعلان عن المسابقة ، وآلية توزيع درجات ومعايير التقييم على تلك البنود ، التي تشترط أن تكون المُتقدمة للمسابقة من العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمة التابعة لها ، وألا يقل سنها عن 55 سنة، مع التأكيد على تميزها في عملها وأداء رسالتها  بنجاح تجاه أبناءها ، بجانب بعض المعايير الخاصة بطرق التقييم للأمهات من ذوي الإعاقة أو من تعول أحد الأبناء من ذوي الهمم أو أن تكون والدة  لأحد شهداء الواجب.

و أكد  السكرتير العام مراعاة الدقة وتطبيق أقصى معايير النزاهة والشفافية عند الاختيار، مشيدا بالمسابقة التي يتم تنظيمها تحت رعاية محافظ بني سويف ، وبالتعاون والتنسيق مع وحدة شؤون المرأة بوزارة التنمية المحلية ، بهدف تعظيم وتعزيز دور الأم العاملة بالجهاز الإداري للدولة ، والذي يتكامل مع دورها المحورى كشريك أساسي في بناء الأسرة ورعاية الأبناء ليكونوا عناصر فاعلة في النهوض بالمجتمع

من جهتها أضافت مدير وحدة شؤون المرأة ، أنه تم الإعلان وفتح باب التقديم للمسابقة_التي تقام للعام السادس على التوالي _ منذ الأسبوع الأول من يناير الجاري وحتى 21 فبراير المقبل ، و يتم تلقى الملفات بمكتب وحدة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة.

على أن يتم استيفاء أوراق الملف والتي تشمل  :طلب باسم  السكرتير العام موضح فيه الاسم، مكان العمل ، طبيعة الوظيفة، ومحل الإقامة ، ورقم التليفون، وتسرد فى الطلب قصة كفاحها، بجانب صور (من بطاقة الرقم القومي،شهادات ميلاد الأبناء، أو بطاقة الرقم القومي. ،إثبات قيد الأبناء من المدرسة أو الجامعة أو شهادات التخرج،إقرار الحالة الاجتماعية من جهة العمل مختوم وموثق من جهة العمل ،بيان حالة وظيفية موثق ومختوم من جهة العمل ، صورة شخصية حديثة للأم المتقدمة ـ،صورة من شهادة التأهيل في حالة الأم من ذوي الإعاقة أو أم لأحد الأبناء من ذوي الإعاقة.

بني سويف محافظة بني سويف الفشن

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

