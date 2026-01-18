«آداب بني سويف» تنظم ندوة حول فن «الكاستينج دايركتور» بحضور الفنان أحمد فرغلي | صور

نظم قسم المسرح والدراما بكلية الآداب جامعة بني سويف برئاسة أ.د عمر فرج ندوة عن فن" الكاستينج دايركتور" استضاف خلالها الكاستينج دايركتور المعروف والمخرج الفنان أحمد فرغلي الذي أوضح للطلاب كيفية التعامل مع فن الكاستينج وأبدى إعجابه الشديد بطلاب قسم المسرح والدراما ببني سويف وتنبأ لهم بمستقبل رائع في مجال الدراما وعالم التمثيل

يأتي ذلك تحت رعاية أ.د طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف وأ.د عزة جوهري عميد كلية الآداب بالجامعة.

حضر الندوة أ.د .رحاب يوسف “وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب” أ.د جمال عبد المطلب جبر “رئيس عام الكنترول بالكلية” أ.د .نهى مصطفى “أستاذ الدراما بقسم المسرح” ؛ وأدارها الفنان الدكتور عمر فرج “أستاذ الدراما ورئيس قسم المسرح والدراما بآداب بني سويف”

وفي كلمته قال الدكتور عمر فرج إن مصطلح الكاستينج دايركتور"ظهرت وبقوة أهمية هذه المهنة التي أصبحت تلعب دورا هاماً ومؤثراً في نجاح العمل ونجومية أبطاله، فهو من يختار ويُرشح أبطال العمل الفني السينمائي والدرامي.

منوها أن الفنان أحمد فرغلي أثبت وجوده لدرجة جعلت لمن يراه بمجرد ظهور اسمه على العمل يتفاءل خيرا بهذا العمل وأبطاله بل جعلت المتابعين يُوقنون بنجاحه في إسناد الدور المُناسب لكل نجم ممن يختارهم.

فيما أوضح المخرج والفنان أحمد فرغلي خلال الندوة أن الكاستينج دايركتور يتمتع بمتابعة مستمرة للممثلين والساحة الفنية، ما يتيح له ترشيح أسماء جديدة و"وجوه فريش" لم يتم استهلاكها في أدوار متشابهة، إلى جانب تقديم اختيارات مبتكرة بعيدة عن القوالب الجاهزة أو ما يعرف بـ"التايب كاست".

وشدد على أن كسر النمطية في الاختيارات يسهم في تجديد الدماء داخل العمل الفني، ويمنح الجمهور تجارب أداء مختلفة وأكثر صدقًا.

مؤكدا أن من أهم أدوار الكاستينج دايركتورهو البحث عن المواهب الجديدة وإكتشافها وتوجيهها .

.وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش بين طلاب القسم و ضيف الندوة الفنان أحمد فرغلي وقدم الدكتور عمر فرج الشكرا للفنان الكاستينج دايركتور أحمد فرغلي لما قدمه للطلاب من معلومات وتبادل للخبرات .