قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة على حقول النفط والغاز .. الجيش السوري يوسع نفوذه شرق سوريا
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غــزة يُعلن بدء عمل اللجنة رسميًا .. صور
مُدافعًا عن حسام حسن .. ياسر ريان: الاستقرار الفني مفتاح قوة المنتخب في كأس العالم 2026
سعر الذهب اليوم الأحد 18-1-2026
نصيحة من ذهب.. علي جمعة: لو نصيبك اتأخر طمن قلبك ربنا هيجبر بخاطرك مثلما فعل مع سيدنا محمد
الأرصاد: أمطار مرتقبة على الوجه البحري ونشاط للرياح بعدة محافظات
هل الوضوء شرط لصحة صلاة الجنازة وحكم رفع اليدين في التكبير ؟.. الإفتاء تجيب
حكم المسح على الكم والملابس عند الوضوء لشدّة البرد .. لجنة الفتوى تجيب
قبل كأس العالم 2026 .. «أبو ريدة» يطمئن الجماهير على مستقبل المنتخب
تسلّقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين .. سيدة تواجه هذه العقوبة بالقانون
مواعيد قطارات أسوان اليوم الأحد 18-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
استكمال مُحاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«آداب بني سويف» تنظم ندوة حول فن «الكاستينج دايركتور» بحضور الفنان أحمد فرغلي | صور

ندوة باداب بني سويف
ندوة باداب بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

  نظم قسم المسرح والدراما  بكلية الآداب جامعة بني سويف برئاسة أ.د عمر فرج ندوة عن فن" الكاستينج دايركتور"  استضاف خلالها الكاستينج دايركتور المعروف  والمخرج الفنان أحمد فرغلي الذي أوضح للطلاب كيفية التعامل مع فن الكاستينج وأبدى إعجابه الشديد بطلاب قسم المسرح والدراما ببني سويف وتنبأ لهم بمستقبل رائع في مجال الدراما وعالم التمثيل

يأتي ذلك تحت رعاية أ.د طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف وأ.د عزة جوهري عميد كلية الآداب بالجامعة.

حضر الندوة  أ.د .رحاب يوسف “وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب”  أ.د جمال عبد المطلب جبر  “رئيس عام الكنترول بالكلية” أ.د .نهى مصطفى “أستاذ الدراما بقسم المسرح”  ؛ وأدارها الفنان  الدكتور  عمر فرج “أستاذ الدراما ورئيس قسم المسرح والدراما بآداب بني سويف”

وفي كلمته قال الدكتور عمر فرج إن مصطلح الكاستينج دايركتور"ظهرت وبقوة أهمية هذه المهنة التي أصبحت تلعب دورا هاماً ومؤثراً في نجاح العمل ونجومية أبطاله، فهو من يختار ويُرشح أبطال العمل الفني السينمائي والدرامي.

منوها أن الفنان أحمد فرغلي أثبت وجوده لدرجة جعلت لمن يراه بمجرد ظهور اسمه على العمل يتفاءل خيرا بهذا العمل وأبطاله بل جعلت المتابعين يُوقنون بنجاحه في إسناد الدور المُناسب لكل نجم ممن يختارهم.

فيما أوضح المخرج والفنان أحمد فرغلي  خلال الندوة  أن  الكاستينج دايركتور يتمتع بمتابعة مستمرة للممثلين والساحة الفنية، ما يتيح له ترشيح أسماء جديدة و"وجوه فريش" لم يتم استهلاكها في أدوار متشابهة، إلى جانب تقديم اختيارات مبتكرة بعيدة عن القوالب الجاهزة أو ما يعرف بـ"التايب كاست".

وشدد على أن كسر النمطية في الاختيارات يسهم في تجديد الدماء داخل العمل الفني، ويمنح الجمهور تجارب أداء مختلفة وأكثر صدقًا.

مؤكدا أن من أهم أدوار  الكاستينج دايركتورهو  البحث عن المواهب الجديدة وإكتشافها وتوجيهها . 

 .وفي نهاية الندوة  تم فتح باب النقاش  بين طلاب القسم  و ضيف الندوة  الفنان أحمد فرغلي  وقدم الدكتور عمر فرج  الشكرا للفنان الكاستينج دايركتور أحمد فرغلي  لما قدمه للطلاب من معلومات وتبادل للخبرات . 

بني سويف المسرح والدراما آداب بني سويف جامعة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

السرطان

هل الامتناع عن السكر يمنع السرطان؟.. طبيب أورام يوضح الحقيقة

الطفل المصاب

طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص

فريق الزمالك

الزمالك يخطف نجم الأهلي في الميركاتو الشتوي

أحمد موسى

لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

ترشيحاتنا

توروب

خطة الأهلي تكشف أسرار «يانج أفريكانز».. تقرير فني شامل قبل المباراة

يوسف أوباما

بيراميدز يفتح باب الرحيل.. «أوباما» بين الدوري العراقي وسيراميكا | جلسات حاسمة قريبًا

خالد الغندور

«الغندور»: إبراهيما ديابتي يقترب من الشارقة الإماراتي | تفاصيل

بالصور

بعد تبادل ألفاظ بذيئة مع ترامب.. فورد توقف عاملاً عن العمل

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد